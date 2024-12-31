Ukrayna savaşı, Gazze'deki soykırım ve Suriye'deki halk devrimi, küresel statükoda derin sarsıntılara yol açtı. Bu gelişmeleri kimileri Pax- Americana'nın gerilemesi olarak okuyor. Kimileri de dünya düzeninde değişim isteyen Rusya, Çin ve Türkiye gibi revizyonist güçlerin Batılı statükoya meydan okuması şeklinde yorumluyor.

Bazı ufak farklara rağmen bu genelleme çoğunlukla herkes tarafından benimseniyor. Fakat Donald Trump'ın izleyeceği stratejiler şimdiden bütün bölgesel dengeleri ve küresel gidişatı alt edecek mahiyette görünüyor.

Zira temel olarak Türkiye ve Avrupa'yı yanına alıp öncelikle İran'ı kontrol altına almayı, Rusya'yı dışlamayı ve Çin'i dizginlemeyi hedefleyen Amerikan genel stratejisi artık değişkenlik gösteriyor. Güç dengesini korumaya dayalı eski politika artık tek seçenek değil.

İkinci Trump yönetimi Ortadoğu, Avrupa ve Hint-Pasifik bölgesi başta olmak üzere egemen olduğu alanlardaki küresel jeopolitiğin dinamiklerini kökten değiştirmeyi amaçlıyor. Çünkü Trump bu gaye için Pax-Americana'yı dahi yıkmayı göze alabilecek kadar devrimci ve yer yer anarşik bir stratejik proaktiveyi savunuyor.

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Demokrasi yerine iç piyasayı önceleyen ve bu düşüncesini desloganıyla dile getiren Trump eğer dediklerini yaparsaişaret ettiği gibi ABD küresel ve bölgesel statükoyu değiştirmeyi hedefleyen Türkiye, Rusya ve Çin gibi güçlerdenolarak sahneye çıkacaktır. Bu dayol açacaktır.Tarihi bir ironi olsa gerekaçılışıyla aynı gün olangerçekleşecek. Davos, elitlerin yönettiği neoliberal küreselleşmenin sembolüdür.Ancak Trump hem küreselleşmenin hem deolarak öne çıkıyor. Davosçular serbest ticareti ve küresel işbirliğini savunurken Trump,en sevdiği kelime olduğunu belirterek küresel işbirliği arayışlarını "Önce Amerika" diyerek reddediyor.Ne var ki Trump'ın bu yaklaşımı rakiplerinden çokdarbeliyor. Çünkü Trump, ABD'yi zayıflatan asıl faktörün Çin, Rusya veya Türkiye gibi aktörlerin meydan okumalarından çok sadık müttefikleri konumundakigibi ülkelerin yok açtığıolduğuna inanıyor.

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Haliyle de uluslararasıtalep ediyor. ABD'nin bu yaklaşımı kuşku yok ki sonuçları bakımından dünya düzeninde değişim isteyen muhalif aktörlerin izlediği stratejilerden çok daha kökü sarsıntılara yol açacaktır.Unutmayalım ki ABD hâlâ dünyanın en güçlü ülkesi ve dünyanın en büyük ekonomisi.göz koyan Trump eğer ABD'nin uluslararası taahhütlerini kökten değiştirmek konusunda ciddiyse o zaman tüm dünya, özellikle de Avrupa ülkeleri ve diğer müttefikleri yıkıcıkarşılaşacak.Çünkü Trump, ABD'nin liderlik ettiği liberal uluslararası düzene açıkça meydan okuyor. Busöylüyor. Zira Trump, Batılı liberal sistemingibi bütün unsurlarına ve değerlerine karşı çıkıyor. Bundan en büyük zararıgörecektir.Sonuç olarak ABD sarsılan ve darbeler alan Batılı uluslararası statükoyu restore etmek yerine onu tamamen yıkmaya hazırlanıyor., dünyayı ve en çok da ABD'nin müttefiklerini bekleyen siyasi tsunamileri şu sözlerle özetliyor: "Dünyada karşı karşıya olduğumuz jeopolitik riskler hakkında verdiğim her konuşma Çin ve Rusya ile başlardı.