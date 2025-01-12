Başkan adayına suikast girişimi, terör saldırıları ve yangınlarla sarsılan ABD'ye baktığımızda süper gücün her tarafından döküldüğünü görüyoruz.

Bu kritik olaylar dışında ABD'yi içeriden kanser tümörü gibi saran kutuplaşma, çöken sağlık sistemi, evsizlerdeki artış, hayat pahalılığı, siyahilere yönelik devlet terörü, artan kültürel ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi birçok kronik olgusal kriz başlığı daha var.

İkinci kez başkan seçilen Donald Trump'a 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'daki seçim mitingi sırasında düzenlenen suikast girişiminden sonra iç savaşın eşiğinden dönülmesi nedeniyle çoğu yorumcu "Tanrı Amerika'yı korudu" demişti.

Yeni yılın ilk günü gerçekleştirilen New Orleans ve Las Vegas'taki iki ayrı terör saldırısı ise ABD'nin bürokratik-oligarşik çürümüşlüğünü gözler önüne serdi.

Nitekim iki askerin başrolde oynadığı saldırılarda DEAŞ'ın ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a çöreklendiği ortaya çıktı.

DEAŞ Suriye'de değil meğer ABD'nin göbeğindeymiş. İsyan eden Trump, FBI ve yargıyı suçlayarak sistemin kokuşmuşluğundan şikâyet etti.

20 Ocak'ta yemin eder etmez "ABD'yi şiddet yanlısı pisliklerden temizleme" sözü verdi.

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Dahaşoku geçmeden bu kezolarakgösterilenvesonra da bir türlü söndürülemeyen yangınlarınyol açtığıpatlakverdi.Yangın başladıktan sonragördük.Üçüncü dünya ülkelerindeki manzaralardan beter olan bu tablolar dünyanın zihnindekidaha indirdi.Alevler 'gibikonumundaki yerleşimbirimlerinin yer aldığıbirçokmahalleyi ve semti adeta haritadan sildi.yangından aldığı darbeyiİkiz Kuleler'ine yönelikile karşılaştıranlar bile var.Biri doğal diğeri ideolojik olsa da her iki felaketin merkezinde debulunuyor.

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Öyle ki yangının yok ettiği Los Angeles manzarasıbenzetiliyor. Kimileriile karşılaştırma yaparken oyuncu ve yazar, küle dönendolaştıktan sonraifadelerini kullandı.Amerika şaşkın. Ülkenin en zengin bölgeleri enkaz halinde.Dünya ülkelerinden kimse de yardımakoşmuyor. Trump'ın ilhak ile tehdit ettiğiHerkes kaderine terk edilmiş gibi.Her konuda ahkâmkesengibi senatörlersuçu düşmeyen yağmura bağlıyor. PasifikPalisades'ten Malibu'ya uzanan lüks sahilsemtlerini alevler birer birer yok ediyor. Jetsosyete malikânelerini kaybetmenin travmasıiçinde. Yangının ulaşmadığı yerlerdeki insanlarhalde.Çünküİnsanlar 145 kilometre hızla esenMaddi zarar açıklanan 200 milyar dolardan katbekat fazla. Sigorta şirketleri batıyor.Fakat siyasetçiler hâlâ birbirini suçlamakla meşgul.. Kimse alevlerin sadece Los Angeles'ı değil çürümüş sistemi de yok ettiğini söyleyemiyor.