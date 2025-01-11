Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın kritik aşamalardan geçtiği bir dönemde katıldığı hemen her toplantıda ülkemizin yeni dış politikasına dair ufuk açıcı tespitler yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle buluşmasında da yine gündemi belirleyecek açıklamalarda bulundu.

Şahsımın da davetli olduğu ancak özel bir nedenden dolayı katılamadığım toplantıda Sayın Fidan'ın bana göre bölgemizin ve küresel dengelerin gidişatına yön veren ve verecek olan en önemli vurgusu "Suriye konusunda hikâyemiz yeni başlıyor" cümlesiydi.

Cümlelerinde amasız, fakatsız, özgüvenli, kesin ve kararlı ifadelerle konuşan Fidan'ın aynı zamanda uzlaşıya, birliktelik ve konsensüse açık kapsayıcı bir 'smart güç' söylemi kullanması da önemliydi. Sorulara verdiği cevaplardan yakın, orta ve uzak vadede Türkiye'nin eksen ülke olduğu yeni bölgesel ve küresel güç haritalarına dair jeopolitik tabloyu da net bir şekilde çizdi.

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Özellikle dünyanın dikkat kesildiğikonusundaki uyarıları tarihi nitelikleydi. Sadece PKK/YPG'ye değil bu yapılara kalkan olmaya çalışan Batılı ülkelere de anlayacakları dilden yanıt verdi. Örneğin terk edilme korkusu içindeki YPG'nin Fransa 'ya yönelik çağrısına ve her yerde kaybedenSayın Fidan,sözleriyle gerekenverdi.Aslında terör örgütü PKK/YPG'yi kullananların gelecek kaygısı var. Çünküprojesi kapsamında Suriye'nin taşeron örgütlerden temizlenmesi bir bakıma Suriye'nin Fransa gibianlamına geliyor.Bunu bildikleri içinsarılıyorlar. Ancak Sayın Fidan'ın da işaret ettiği gibi sömürgeciler için de sömürgecilerin şimdiye kadar ülkemize karşıolarak kullandığı bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için de artık yolun sonu görünüyor.Sayın Fidan'ın da altını çizdiği gibi "Suriye'deki yeni düzende artık hiç kimsenin 'ama'lı, 'fakat'lı ifadeler kullanma lüksü olmayacak."

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Bu sözlerden anlıyoruz ki Türkiye'nin rol model olduğu ve adetaile diğer kirli projelerin tuzla buz olacağı yeni bir çağ başlıyor.Sayın Bakanımızın 'Hikâyemiz yeni başlıyor" demesi boşuna değil. Türkiye, elde ettiği bu tarihi fırsatıBöylece Batılı sömürgecilerle favori diktatörlerinin İslam dünyasına reva gördüğü o zulme, işkenceye, soykırım, katliam, kan, ölüm ve kaosa endekslidönemi de kapanacaktır.Sadece Suriye'dekiiçin değil Kuzey Afrika'danHint-Pasifik sınırlarına kadar uzanangüney kuşağındaki İslam dünyası ve bileşenleriiçin de Türkiye'nin öncülüğündeyenibiraçılıyor.İşte bu nedenleBütün bölgeye ve dünyaya yayılarakörnek olmalı. Olacaktır da! Türkiye'niniçeriden ve dışarıdan gelen bütün emperyalistsaldırılara rağmenve buhikâyeyi başarıyla bitireceğine inanıyorum.O zaman işte 2002'den 2024'e kadar 'doğru seyreden hikâyemiz bundan sonraevrilme sürecine girecektir.