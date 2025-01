Gazze başta olmak üzere dünyanın kaderine terk ettiği Filistin halkı kanı ve canı ile bir kez küllerinden doğmayı başardı. İsrail pes etti. Sıra soykırıma her tür desteği ve silahı veren Amerika'da. 468'inci gününe giren saldırılarda ateşkes umudunun doğması kim ne derse desin Gazze'nin zaferi olacaktır.

Olaylara 'siyonazi'lerin at gözlükleriyle bakan köle ruhlular elbet ne dediğimizi yine anlamayacaktır. Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki Mescid-i Aksa Taarruzu ile İsrail ve ABD'ye istediği fırsatı verdiğini ileri sürüp soykırımcıları aklayan siyonist reflekslerle gelişmelere bakacaktır.

Oysa şunu herkes kabul ediyor ki dünyanın ve hangi âlemlerde olduğunu gayet iyi bildiğimiz İslam âleminin yüzüstü bıraktığı yetim Filistin, çelikten iradesiyle III. İntifa'dan da yüzünün akıyla çıktı, çıkıyor.

Unutmayalım ki Batılı ve Doğulu siyonazilerin haritadan, tarihten ve hafızalardan silmek için her tür vahşeti sergilediği Filistin şimdiye kadar sadece ve sadece kendi kanı ve canıyla ne elde ettiyse elde etti.

1987-93 arasındaki I. İntifa'dan sonra sömürgeciler adını inkâr ettikleri Filistin halkını tanımak zorunda kaldı. Oslo Barışı ile Filistin Yönetimi kuruldu. Bu siyonist projedeki ilk kırılmaydı.

Ardındangeldi. Bu direnişte detarih yazdı.Ellerindekicesur çocuklar işgalci tanklarına vejetlerine meydan okudu. Ve II. İntifa'dabittiğindeberi işgal altında tuttuğuzorunda kaldı.Ve tarihlergösterdiğindeMescid-i Aksa taarruzuyla siyonist rejim 1948'den beri ilk kez temellerinden sarsıldı. Hamas 'ın taarruzu yalnızca İsrail'in değil hamisi Batılı sömürgecilerin kimyalarını da altüst etti.Çünkü 7 Ekim öncesibaşlamış verafa kaldırılmıştı.Ne var ki 7 Ekim seyri değiştirdi. İsrailve Arap normalleşmesi bitti. İki devletliçözüm yeniden küresel gündeme taşındı.Tabii bununoldu. İsrail ve ABD tarihte eşine az rastlanır bir barbarlıkla saldırmasına rağmen Gazze boyun eğmedi. Peki, sömürgeciler neden bu kadar barbar bir tepki verdi? Çünkü Hamas'ın saldırısıyıkmadı.Kolonisi İsrail'i koruyamayan ABD, müttefiki Arap ülkelerini nasıl savunacaktı?

ABD'nin soykırıma verdiği açık çekin en büyük nedeni işteBaşkaldıran 'verilmeliydi. Tam zafere kadar hiçbir kural olmayacaktı. Olmadı da. ABD ve İsrail her tür vahşeti işledi.Fakat kaybettiler. İsrail ve ABD'ninGazze direnişine çarpıp dağıldı. Üstelik İsrail'inABD ve diğer sömürgecilerinortaya çıktı.İntifada küreselleşti. İki devletli çözüm raflardan indi. Soykırım davaları açıldı.Küresel kamuoyunun gözünde fiilene dönüştü.Filistin'i yok edip Siyonistan 'ı kurmak için yola çıkandaha da derinleşti.da olacak. ABD ise faturayıkesip paçasınıkurtarmaya çalışıyor. Fakat o da bir günhesap verecek. Gidişat bunu gösteriyor.