Gazze başta olmak üzere dünyanın kaderine terk ettiği Filistin halkı kanı ve canı ile bir kez küllerinden doğmayı başardı. İsrail pes etti. Sıra soykırıma her tür desteği ve silahı veren Amerika'da. 468'inci gününe giren saldırılarda ateşkes umudunun doğması kim ne derse desin Gazze'nin zaferi olacaktır.
Olaylara 'siyonazi'lerin at gözlükleriyle bakan köle ruhlular elbet ne dediğimizi yine anlamayacaktır. Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki Mescid-i Aksa Taarruzu ile İsrail ve ABD'ye istediği fırsatı verdiğini ileri sürüp soykırımcıları aklayan siyonist reflekslerle gelişmelere bakacaktır.
Oysa şunu herkes kabul ediyor ki dünyanın ve hangi âlemlerde olduğunu gayet iyi bildiğimiz İslam âleminin yüzüstü bıraktığı yetim Filistin, çelikten iradesiyle III. İntifa'dan da yüzünün akıyla çıktı, çıkıyor.
Unutmayalım ki Batılı ve Doğulu siyonazilerin haritadan, tarihten ve hafızalardan silmek için her tür vahşeti sergilediği Filistin şimdiye kadar sadece ve sadece kendi kanı ve canıyla ne elde ettiyse elde etti.
1987-93 arasındaki I. İntifa'dan sonra sömürgeciler adını inkâr ettikleri Filistin halkını tanımak zorunda kaldı. Oslo Barışı ile Filistin Yönetimi kuruldu. Bu siyonist projedeki ilk kırılmaydı.
***
Ardından 2000-2005 arasındaki II. İntifada
geldi. Bu direnişte de mazlum Filistin halkı
tarih yazdı.
Ellerindeki taşlardan ve yalın yüreklerinden başka silahı olmayan
cesur çocuklar işgalci tanklarına ve
jetlerine meydan okudu. Ve II. İntifa'da
bittiğinde siyonist rejim 1967'den
beri işgal altında tuttuğu Gazze'den çekilmek
zorunda kaldı.
Ve tarihler 7 Ekim 2023'ü
gösterdiğinde Hamas tarihi değiştiren III. İntifada'nın fitilini ateşledi.
Mescid-i Aksa taarruzuyla siyonist rejim 1948'den beri ilk kez temellerinden sarsıldı. Hamas
'ın taarruzu yalnızca İsrail'in değil hamisi Batılı sömürgecilerin kimyalarını da altüst etti.
Çünkü 7 Ekim öncesi Arap ülkeleri İsrail'i tanımaya
başlamış ve iki devletli çözüm projesi
rafa kaldırılmıştı.
Ne var ki 7 Ekim seyri değiştirdi. İsrail
ve Arap
normalleşmesi bitti. İki devletli
çözüm yeniden küresel gündeme taşındı. Filistin'i ilhak planı durdu.
Tabii bunun bedeli çok ağır
oldu. İsrail ve ABD tarihte eşine az rastlanır bir barbarlıkla saldırmasına rağmen Gazze boyun eğmedi. Peki, sömürgeciler neden bu kadar barbar bir tepki verdi? Çünkü Hamas'ın saldırısı sadece siyonizmin yenilemezliği mitini
yıkmadı. ABD'nin bölgedeki hegemonik imajını da yerle bir etti.
Kolonisi İsrail'i koruyamayan ABD, müttefiki Arap ülkelerini nasıl savunacaktı?
***
ABD'nin soykırıma verdiği açık çekin en büyük nedeni işte bu kompleks ve bilinçaltındaki hezimet algısını tersine çevirme gayretiydi.
Başkaldıran 'kölelere' unutamayacakları bir ders
verilmeliydi. Tam zafere kadar hiçbir kural olmayacaktı. Olmadı da. ABD ve İsrail her tür vahşeti işledi.
Fakat kaybettiler. İsrail ve ABD'nin Nil'den Fırat'a uzanan Siyonistan projesi
Gazze direnişine çarpıp dağıldı. Üstelik İsrail'in ekonomisi ciddi hasar gördü, toplumu derinden bölündü ve ordusu tükendi.
ABD ve diğer sömürgecilerin sürekli silah tedariki olmadan İsrail'in savaşamayacağı
ortaya çıktı.
İntifada küreselleşti. İki devletli çözüm raflardan indi. Soykırım davaları açıldı. İsrail meşruiyetini kaybetti.
Küresel kamuoyunun gözünde fiilen haydut devlet
e dönüştü.
Filistin'i yok edip Siyonistan
'ı kurmak için yola çıkan İsrail'in varoluşsal krizi
daha da derinleşti.
Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan
da olacak. ABD ise faturayı Gazze Kasabı'na
kesip paçasını
kurtarmaya çalışıyor. Fakat o da bir gün
hesap verecek. Gidişat bunu gösteriyor.