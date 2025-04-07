Elektrikli ticaride voltaj düşük

Yılın ilk üç ayında yüzde 32.6 artışla 248 adet elektrikli ticari araç satıldı. Elektrikli ticarilerin payı yüzde 0.5 oldu

Türkiye otomotiv pazarında elektrikli otomobil satışları artıyor. 2025 Ocak-Mart aylarında yüzde 105 artışla 29 bin 99 adet elektrikli otomobil satıldı. Tam elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 13 oldu. Elektrikli otomobillerdeki hız, ne yazık ki elektrikli hafif ticari araçlarda görülmüyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre yılın ilk üç ayında yüzde 32.6 artışla 248 adet elektrikli ticari araç satıldı. Elektrikli ticarilerin payı yüzde 0.5 oldu. Pazar yavaş büyümesine karşın markalar yeni elektrikli ticari modeller satışa sunulmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri de Ford. Markanın E-Tourneo Courier yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak. İlerleyen dönemlerde de E-Transit Courier'in de pazara sunulması planlanıyor. Yeni nesil Ford Transit Courier, 2024'te benzinli ve dizel seçenekleriyle satışa sunulmuştu. Transit Courier'in elektrikli versiyonu elektrikli E-Transit Courier, Ford Otosan, İngiltere Dunton, Almanya Köln Ford Pro ekipleri tarafından ortaklaşa geliştirildi. E-Transit Courier'de 100 kW'lık 136 bg güç üreten, 290 Nm torka sahip bir elektrikli motor bulunuyor. 43 kWs bataryanın menzili ise yaklaşık 300 km. Araç 11 kW normal şarj cihazı ile 5.3 saatte şarj oluyor. 100 kW hızlı şarj özelliği sayesinde 10 dakikada 100 km menzil elde edilebiliyor.

VERGİ AVANTAJI YOK

Ford Otosan İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, İspanya Barselona'da yapılan toplantıda Türkiye elektrikli hafif ticari araç pazarını değerlendirdi. Elektrikli hafif ticari araçların yüzde 35 daha pahalı olduğunu söyleyen Yücetürk, "Elektrikli ticariler kendilerini yaklaşık iki yılda amorti ediyor" dedi. Elektrikli otomobillerde olduğu gibi elektrikli ticari araçlarda vergi avantajı olmadığını ifade eden Yücetürk, bu nedenle pazarın yavaş büyüdüğünü anlattı.

TİCARİLERDE TÜRKİYE İMZASI VAR

Yeni nesil Transit Courier, Ford Motor Avrupa'nın ticari araçlardan sorumlu tasarım proje müdürü Murat Seven ve ekibi tarafından tasarlandı. Mühendislik çalışmaları ise Ford Otosan Ar-Ge Merkezi'nde Türk mühendisler tarafından tamamlandı. Aracın üretim yeri ise Ford Otosan tarafından satın alınıp işletilmeye başlanan Romanya'daki Craiova fabrikası.