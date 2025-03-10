Elektrikli otolar 2025’e hızlı girdi

Yılın ilk iki ayında yüzde 98.6 artışla 16 bin 395 adet elektrkili otomobil satıldı. Elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 124.’e çıktı

Türkiye otomotiv pazarı ocakta yüzde 13.9, şubatta 14.4 daraldı. Elektrikli otomobiller ise 2025'e hızlı girdi. Ocakta 6 bin 71 adet, şubatta ise 10 bin 324 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, 2025 OcakŞubat aylarında toplam elektrikli otomobil pazarı yüzde 98.6 artışla 16 bin 395 adet oldu. Elektrikli modellerin otomobil pazarından aldığı pay ise yüzde 12.4'e yükseldi. Şubatta en çok satan elektrikli model 3 bin 310 adetle Tesla Model Y oldu. Togg T10X 2 bin 38 adetle ikinci, MINI Countryman 964 adetle üçüncü, Kia EV3 639 adetle dördüncü, Ssangyong 420 adetle beşinci sırada yer aldı.

2025 TAHMİNİ 120 BİN ADET

2024'te elektrikli otomobil pazarı yüzde 51.75 artışla 99 bin 489 adet oldu. Pazar payı yüzde 10.1 seviyesinde gerçekleşti. 2025'te elektrikli otomobil satışlarının 120 bin adetlere çıkacağı tahminleri yapılıyor. BYD, Citroen, Ford, Opel, Renault, Skoda, Volkswagen, Togg gibi markaların yeni modellerini satışa sunması elektrikli otomobil pazarını büyütecek.

GENÇ NESİL TERCİH EDİYOR

Bu arada dünya çapında 15 şehirde 3 bin 750 katılımcıdan alınan yanıtlar, genç nesillerin elektrikli araçları tercih ettiğini ortaya koydu. Nissan tarafından Economist Impact'e gerçekleştirilen küresel gençlik araştırmasına göre, gelecek 10 yılda elektrikli araç sahipliği tercihi yüzde 50'den fazla artacak. Katılımcıların üçte biri elektrikli araç sahibi olmayı bekliyor; gelişmekte olan şehirler talebi artırıyor. Katılımcıların çoğunluğu karbon ayak izini azaltmak istiyor ve sürdürülebilirliğe değer veriyor.

GLOBAL PAZARDA 20.5 MİLYON SATILDI

Küresel elektrikli araç satışlarının 2025'te yüzde 22.2 artışla 20.5 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Çin, 12.7 milyon adetle en çok elektrikli aracın satıldığı ülke unvanını 2025'te de sürdürecek. 2024'te global elektrikli araç satışı 17.1 milyon oldu. Bunun 11 milyonu Çin'de satıldı.