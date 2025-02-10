Ticaride yerlilik yüzde 27

Yerli araçların kan kaybı sürüyor. Bir zamanlar Avrupa’nın bir numaralı hafif ticari araç üreticisi Türkiye’de üretilen yerli ticari modellerin payı ilk kez yüzde 27’ye geriledi

Türkiye otomotiv pazarında yerli araçların payı gerilemeye devam ediyor. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre 2024 sonu itibariyle toplam taşıt araçları pazarında yerlilerin payı yüzde 31'e indi. Otomobil pazarındaki yerli modellerin payı ise yüzde 30 oldu.

5 YILDA 37 PUAN DÜŞÜŞ

Ancak en büyük düşüş hafif ticari araçlarda yaşandı. Bir zamanlar Avrupa'nın bir numaralı hafif ticari araç üreticisi Türkiye'de üretilen yerli modellerin payı ilk kez yüzde 27'ye indi. Türkiye'deki fabrikalarda üretilen hafif ticari araçların payı 2020'de yüzde 64 ile en yüksek seviyedeydi. O tarihten sonra düşüş yaşanmaya başladı. 2021'de yüzde 56, 2022'de yüzde 59, 2023'te yüzde 46'ya geriledi. Böylece son beş yılda 37 puanlık bir düşüş yaşandı. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği TAYSAD Başkanı Albert Saydam da bu konuya dikkat çekiyor.

HEDEF % 70 YERLİLİK

İç pazarda ithal araçların oranının yüzde 70'i bulduğunu söyleyen Saydam, şöyle devam etti: "Yerli üretimin payı giderek azalıyor. Bu durum yerli üretim için ciddi bir tehdit olşuturuyor. Çözüm olarak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknoloji yatırımlarını artırmak ve katma değerli üretime yönelmek gerekiyor. Ayrıca, devlet destekli teşvik programları ve ithalatı dengeleyici düzenlemeler hayata geçirilmeli. Küresel regülasyonlara uyum sağlamak adına Ar-Ge yatırımları artırılmalı ve firmaların dijitalleşme süreçleri desteklenmeli. Eğer Türkiye olarak daha rekabetçi olmak istiyorsak, 1.5 milyon adetlik iç pazar hedefi ve yüzde 70 yerlilik oranını yakalamalıyız. Şu anki tablo, bizim için büyük bir uyarı niteliği taşıyor. Türkiye'nin ekonomik büyüklüğüne uygun bir iç pazar yaratılmalı."