2025’te tüketici kral olacak

2025’te Türkiye otomotiv pazarında yeni model rekabeti yaşanacak. Yıla yüksek stokla giren markalar yılın başında kampanyalara başladı. İşte bu tablo tüketiciye yarayacak

Türkiye otomotiv pazarı 2024'te 1 milyon 238 bin adet satışla rekor kırdı. Tarihi rekorun heyecanı bitmeden, henüz daha yılın başında yeni bir rekor konuşulmaya başlandı. Çünkü satışların diğer aylara göre düşük olduğu ocakta pazarın 60-70 bin adetlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca 2025'e yüksek stoklarla giren firmalar olduğu konuşuluyor. Bu nedenle yıl sonlarına doğru düzenlenen satış kampanyaları yılın ilk ayında başladı. Birçok marka sıfır faizli kredi ve nakit indirimi gibi avantajlı kampanyalar düzenledi. İşte bütün bu gelişmeler yıl sonundaki rekorun habercisi olarak görülüyor. 2025'te büyük bir rekabet yaşanacak. Markalar yeni modellerini satışa sunacaklar. İşte bu tablo en çok tüketicilere yarayacak. Tüketici 2025'te kral olacak. Satış kampanyalarındaki sıfır faiz ve indirimlerden yararlanacak. Ayrıca pazarlık yapabilecek. Böylece uygun fiyatlarla otomobil satın alma imkanı bulacak.

MODEL YAĞMURU

Bu arada markalar 2025'e hızlı girdi. Yeni modellerini birbiri ardına satışa sunmaya başladı. Ayrıca yeni modellerini yollara çıkarmaya hazırlanan markalar da var. Opel yeni Mokka ile Grandland'ı, Toyota RAV4 GR Sport modelini, Citroen yenilenen C4 ve C4X modellerini satışa sundu. Citroen ayrıca C3 ve C3 Aircross modellerini ilkbahar aylarında satışa sunmayı planlıyor. Opel yeni Frontera, Ford Puma Gen-E, Skoda Elroq modellerini ilkbaharda satışa sunacak. Yeni model yağmuru yıl boyunca sürecek. 2025 gerçekten rekabetin üst seviyede yaşanacağı bir yıl olacak.



2025'TE TÜM ÜRÜN GAMI YENİLENİYOR

Citroen Türkiye Genel Müdürü Bora Duran, Türkiye'nin Citroen'in Avrupa'daki en büyük dördüncü pazarı olduğunu söyledi. Duran, "2024'te hafif ticari ürün gamımızın tamamını yenilemiştik. 2025'te ise tüm binek modellerimiz yenilenecek. Dolayısıyla 2025'te tüm modelleri yenilenmiş ve elektrifikasyona daha fazla pay veren bir Citroen olacak. Başarılı geçen 2024 yılı sonrasında yine iddialı olduğumuz bir yıl olacak" dedi.





TÜRKİYE'DE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yollara 2020 sonunda çıkan C4 ve 2023'te pazara sunulan C4 X, Türkiye'de çok ilgi gördü. Yenilenen modellerde 115 kW gücündeki elektrikli ë-C4 ve ë-C4 X modelleri dışında, C4'te yeni 136 bg gücündeki 48 V hibrit versiyonları bulunuyor. Ayrıca her iki modelde 1.2 PureTech 130 EAT8 versiyonu da seçenek olarak sunulmaya devam edecek.