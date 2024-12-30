2025’te otomobil trendleri

2025’te Türkiye otomotiv pazarında Çinli markaları ve elektrikli otomobilleri konuşacağız. Birçok markanın yeni modellerini satışa sunacağı elektrikli otomobillerde büyük rekabet yaşanacak. SUV modası artarak devam edecek

2024'te Türkiye otomotiv pazarı ilginç bir yıl geçirdi. Yıl başlarken yapılan tahminler doğru çıkmadı. Pazarda yüzde 30-40 düşüş bekleyenler yanıldı. Henüz yıl bitmedi, resmi rakamlar açıklanmadı ama pazarın 2024'te 1 milyon 200 bin civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Şimdi gözler 2025'e çevrildi. 2025'te Türkiye otomotiv pazarını neler bekliyor? Satış tahminleri nedir? Hangi modeller trend olacak? Öne çıkacak konular ne olacak?

2025'te de Çinli otomobil markalarını konuşmaya devam edeceğiz. Manisa'da 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan BYD'den sonra, en az bir Çinli markanın daha Türkiye'de yatırım yapması bekleniyor. Bu markanın Chery olduğu konuşuluyor. Ayrıca Çinli markaların pazarın payının da artması bekleniyor.







Elektrikli otomobiller 2025'e damga vuracak. 2024'te satışlarını artıran elektrikli otomobillerde gerçek patlama 2025'te yaşanacak. Birçok marka yeni modellerini Türkiye'de satışa sunacak. Skoda, Volkswagen, BYD, Opel, Citroen, Suzuki, Togg, Renault, Ford, yıl içinde elektrikli modellerini yollara çıkaracak. Yeni modeller birlikte pazarın 150 bin adetleri zorlayacağı tahmin ediliyor. Elektriklilerin 2024'te yüzde 10'lar seviyesindeki pazar payının ise yüzde 15 bandını aşması bekleniyor. Hatta uygun fiyatlı modellerin ve teşviklerin etkisiyle bu oran daha da yükselebilir.



SUV MODASINA DEVAM

Türkiye otomotiv pazarının 2025'te 1 milyonun altına inmeyeceğini düşünenler olduğu gibi pazarın 800 bin adet seviyesinde gerçekleşeceği beklentisinde olanlar var. Ancak, bireysel ve kurumsal müşterilerin mobilite ihtiyacını göz önünde bulundurduğumuzda beklenmedik olumsuz bir gelişme olmazsa, önümüzdeki yıl da otomotiv pazarı 1 milyon adedin üzerinde seyredecek.

2024'te SUV araç trendi devam etti. Yılın ilk 11 ayında SUV'ların pazar payı yüzde 56.6 oldu. Sedan araçlar ise kan kaybetti. 2025'te de SUV araç modası devam edecek.