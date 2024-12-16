Şarj istasyonu talebi % 1.600 arttı

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte şarj istasyonu kurulum talebinde 2024’te yüzde 235 artış gözlendi. Tatil bölgelerindeki talep ise yüzde 1.600 gibi yüksek oranda arttı

Türkiye'de elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte şarj istasyonlarının sayısı da artıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre ekim sonunda toplam soket sayısı yüzde 4.1 artışla 24 bin 334'e çıktı. Bu dönemde AC şarj noktası sayısı 14 bin 453'ten 15 bin 29'a, DC şarj noktası sayısı ise 8 bin 834'ten 9 bin 305'e yükseldi.

Online hizmet platformu Armut.com'un 2023 ve 2024 verilerine göre elektrikli araç şarj istasyonu kurulum taleplerinde ise yüzde 235 oranında artış gözleniyor.









Elektrikli araç şarj istasyonu kurulumunda büyük şehirler öne çıkıyor. 2024 yılında bu üç büyük şehir arasında en dikkat çekici büyümeyi yüzde 278 artışla Ankara kaydederken, İzmir yüzde 240 büyüme ile ikinci sırada, İstanbul ise yüzde 186'lık artışla üçüncü sırada yer aldı. Gaziantep, 2023'e göre yüzde 500 oranında artışla elektrikli araç şarj istasyonu kurulum taleplerinde dikkat çekici bir büyüme sergilerken, Adana da yüzde 364'lük artışla öne çıktı. Büyük şehirler arasında yüzde 325'lik büyüme oranıyla dikkat çeken bir diğer şehir ise Bursa oldu.









REKOR SEVİYEDE ARTIŞ

Elektrikli şarj istasyonlarına olan talep, sanayi ve ticaret bölgelerinde rekor seviyelere ulaştı. Sakarya, yüzde 727'lik talep artışıyla sanayi bölgeleri arasında lider konumda. Çorlu ve Çerkezköy gibi yoğun sanayi faaliyetleriyle dikkat çeken Tekirdağ, şarj istasyonu kurulum taleplerinde geçen yıla göre yüzde 647'lik artışla öne çıkan bölgelerden biri oldu. Kocaeli de yüzde 500 artış oranıyla elektrikli araç şarj istasyonu kurulum taleplerinde kayda değer bir büyüme sergiliyor.

Türkiye'nin tatil bölgelerinde de elektrikli araç şarj istasyonlarına olan talep hızla artıyor. İzmir'in popüler tatil destinasyonu Çeşme, 2023'e göre elektrikli araç şarj istasyonu kurulum taleplerinde yüzde 1.600'lük büyüme oranıyla rekor bir artış kaydederken, Muğla'nın gözde beldesi Bodrum'da elektrikli araç şarj istasyonu talepleri yüzde 550'lik büyüme oranıyla dikkat çekiyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesi ise yüzde 400'lük artışla bu talep artışında öne çıkan diğer bir bölge oldu. Antalya Konyaaltı'nda yüzde 267 oranında elektrikli araç şarj istasyonu talebi artışı yaşanırken, Muğla'nın Fethiye ilçesinde de yine aynı döneme göre yüzde 200'lük bir artış kaydedildi.