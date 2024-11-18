Türk duvarını yatırımla aştı

Engellemelere rağmen Çinli otoların pazar payı artıyor. Ocak-Ekim aylarında Çinlilerin payı yüzde 9.64’e çıktı. Türkiye’de yatırım kararı ile engellerden muaf tutulan BYD, altı modelle atağa geçti

Çinli markaların hızı, alınan tebdirlerle birlikte düşse de Türkiye otomotiv pazarındaki payları artmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Ocak-Ekim aylarında 72 bin 392 adet Çin malı otomobil satıldı. Çinli markaların payı yüzde 9.64'e yükseldi. 2023 sonunda 59 bin 97 adet Çinli otomobil satılmış ve Çinli markaların payı yüzde 6.10 seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye'de Çinli markalar için yeni bir dönem başlıyor. Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararı alan Çinli BYD, Çinli markalara uygulanan engellerden muaf, hatta teşvikli olarak otomobillerini getirmeye başladı.

BYD Türkiye, ilk etapta dört yeni modelini kasımda müşterileriyle buluşturacak. BYD'nin Türkiye'de Kasım ayı içerisinde sunduğu yenilikler BYD ATTO 3, SEAL U DM-i, DOLPHIN ve SEAL U EV olacak. Yeniliklerine aralıkta da devam edecek BYD Türkiye, E segmenti amiral gemisi sedan HAN ve D sedan SEAL modellerini de satışa sunarak ürün yelpazesini yıl sonuna kadar altı modele çıkaracak.







HEDEF İLK 3 MARKA

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "BYD'nin, bugün Türkiye'deki yeni döneminin ilk günü. BYD Türkiye olarak, hedefimiz ürün çeşitliliğimizi artırarak, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilecek geniş bir ürün yelpazesi sunmak. Dört yeni modelimizle toplamda altı modeli müşterilerimizle buluşturacağız" dedi.

Ocak-Ekim aylarında 2 bin 568 adet araç satışı gerçekleştirdiklerini söyleyen Ergun, yılın kalan iki ayındaki toplam satış hedeflerinin 6 bin adet olduğunu kaydetti. 2025 için iddialı konuşan Ergun, "Üç yıl içerisinde binek otomobil pazarında en çok satış yapan ilk üç markadan biri olmayı hedefliyoruz" dedi.







MANİSA'DA İNŞAAT İKİ AYA BAŞLIYOR

Türkiye'de 1 milyar dolar yatırım yapma kararı alan Çinli marka BYD, Manisa'da kuracağı fabrikada inşaat çalışmalarına başlıyor. Markanın yeni elektrikli modeli SEALION 7'nin Almanya Frankfurt'da düzenlenen basın toplantısında konuştuğumuz Başkan Yardımcısı Stella Li, Türkiye yatırımı hakkında da bilgi verdi. Başkan Yardımcısı Li, iki ay içinde Manisa'da inşaat çalışmalarına start vereceklerini anlattı.



150 BİN ARAÇ ÜRETECEK

BYD, Temmuz 2024 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye'de 1 milyar dolar değerinde bir yatırım anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen Manisa'da yıllık 150 bin araç kapasiteli bir tesis kurulacak. 5 bin kişiye istihdam sağlanacak.



TÜRKİYE'DE OYUNU DEĞİŞTİRECEK

Yatırım kararı sonrasında Türkiye'de atağa geçen BYD'nin satış hedeflerini anlatan Başkan Yardımcısı Stella Li, Türkiye otomotiv pazarında 'game changer' oyun değiştirici olacaklarını söyledi. Li, özellikle Alman markalarına göz dağı verdi.