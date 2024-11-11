Son virajda ‘0’ faiz atağı

Ocak ile ekim ayları arasında binek otomobil ve hafif ticari araç satışları 947 bin adet oldu. 2024 sonunda toplam pazarın 1 milyon 150 bin seviyesine çıkması bekleniyor. Markalar son virajda kampanyalarla pazarı destekliyor

Otomotiv pazarında yılın sonuna yaklaşılırken kampanyaların dozajı arttı. Markalar ellerindeki stokları eritmek ve pazar paylarını yükseltmek için kampanya silahına sarıldı. Kasım kampanyalarında sıfır faizli kredi olanakları ve indirim fırsatları bulunuyor. Opel Türkiye, kasımda da binek ve SUV modellerinde müşterilerine avantajlı kredi olanakları ve online rezervasyona özel fiyat seçenekleri sunuyor. Ayrıca hafif ticari araç modellerinde de sıfır ya da düşük faizli kredi imkânı var.



200 BİN TL İNDİRİM

Honda, Civic Sedan'ın Executive+ donanımında 135 bin TL indirim ve 200 bin TL'ye kadar kredi kullanımında yüzde 2.99 faiz oranı ile 12 ay vade imkânı sağlanıyor. HR-V e:HEV modelinin Advance donanımına özel olarak 155 bin TL nakit indirimi ve 250 bin TL'ye kadar kredi kullanımında yüzde 2.99 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği sunuluyor.









Toyota, kasım kampanyasında 200 bin TL'ye varan indirim yapıyor. Ayrıca, ALJ Finans tarafından sunulan; tüzel müşteriler ve şahıs şirketleri (KKDF muafiyetli) için geçerli olan yüzde 100'e kadar kredi avantajı veya 60 aya varan vade seçeneği ile avantajlı fırsatlar sunuyor. JAECOO 7 modelinin Revive versiyonunda 300 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi ve 120 bin TL nakit alım avantajı sunuluyor. JAECOO 7'nin Evolve donanımlı versiyonunda ise 600 bin TL için 6 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi veya 122 bin TL nakit alım fırsatı yer alıyor.



TOGG'DAN 800 BİN TL KREDİ

Togg, kasım boyunca hem bireysel hem kurumsal müşterileri için farklı kampanyalar başlattı. Kampanyada bireysel müşterilere T10X V2 için 800 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay veya yüzde 2.29 faizli 30 ay vade seçeneği, kurumsal müşterilere 800 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadenin yanı sıra yüzde 2.19 faizli 36 ay vade seçeneği sunuluyor. MG, Türkiye'de MG4 XPOWER ve Marvel R Performance modelleri için avantajlı satın alım koşullarını devreye aldı. Marka ayrıca ticari müşterilere 700 bin TL 12 ay vadeli ve yüzde 1.99 faizli kredi imkânı sunuyor.









Mercedes-Benz C 200 4MATIC Sedan ve C 200 All-Terrain modellerinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde kurumsal müşteriler 3 milyon 200 bin TL'ye kadar krediye 36 ay vadede yüzde 3.65 faiz fırsatı ile araçlarını alabiliyor. Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 ve e-C4 X satın almak isteyenler, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli cazip kredi imkânından yararlanabiliyor. Citroen C5 Aircross modelinde 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanından faydalanılabiliyor.



D-SUV SEGMENTİNDE LİDER

Çinli Chery, üç SUV modeliyle Tür kiye otomotiv pazarında iddiasını sürdürüyor. Marka, 2024 Ocak-Ekim aylarında 50 bin 811 adet sattı. Bu dönemde OMODA 5 modeli 12 bin 505, TIGGO 7 Pro Max 18 bin 242, TIGGO 8 Pro Max ise 20 bin 64 adet satıldı. TIGGO 8 Pro Max, ocaktan bu yana D SUV segmentinde lider konumunda bulunuyor. Chery, kasımda yüzde 0 faiz ve nakit alım avantajları sunuyor. Kampanya kapsamında OMODA 5 PRO, yüzde 0 faizli kredi veya 198 bin 500 TL'ye varan nakit alım avantajı sunuluyor. Kampanyada TIGGO7 PRO MAX için ise yüzde 0 faizli kredi veya 213 bin 500 TL'ye varan nakit alım avantajı var. Ayrıca D-SUV segmentinin lideri TIGGO8 PRO MAX satın almak isteyenler 0 faizli kredi veya 145 bin TL'ye varan nakit indirimden faydalanabiliyor.









ELEKTRİKLİ TİCARİ SATIŞLARI YÜZDE 170.6 ARTTI

Türkiye otomotiv pazarında elektrikli hafif ticari araç pazarı da büyüyor. Yılın ilk 10 ayında elektrikli ticari araç satışları yüzde 170.6 artışla 709 adete çıktı. 2023'ün aynı döneminde sadece 262 adet elektrikli ticari satışı gerçekleşti. Ocak-Ekim 2024'te elektrikli araçların pazar payı 0.4 oldu. Elektrikli otomobil satışlarında ağustostan beri devam eden düşüş ekimde de devam etti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, ekimde elektrikli otomobil satışları yüzde 8.2 azalarak 8 bin 341 adet oldu. Satışlar ağustosta yüzde 30, eylülde de yüzde 8.5 geriledi. Ancak son üç aydır yaşanan düşüşe rağmen yılın ilk 10 ayında elektrikli otomobil pazarı yüzde 48.6 artışla 64 bin 921 adete yükseldi. Elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 8.6 olarak gerçekleşti.