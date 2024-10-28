Elektrikli otoda rekor

Eylülde küresel elektrikli otomobil satışları 1.7 milyon adete çıktı. Yılın ilk 10 ayındaki toplam satışlar ise yüzde 22 artışla 11.5 milyon adet oldu. 2024 sonunda pazarın 17 milyon adet olması bekleniyor

Elektrikli otomobil satışları eylülde küresel çapta rekor kırdı. Araştırma Şirketi Rho Motion'un verilerine göre Eylül 2024'te 1.7 milyon elektrikli araç satıldı. Son rekor 1.55 milyon adetle Aralık 2023'te gerçekleşmişti. 2024 Ocak-Eylül döneminde ise küresel elektrikli otomobil pazarı yüzde 22 artışla 11.5 milyon adet oldu. Yıl sonunda elektrikli oto satışlarının 17 milyon adete çıkması bekleniyor.

Eylülde en fazla elektrikli otomobil Çin'de satıldı. Çin ağustostan sonra eylülde de satış rekoru kırdı. Eylül 2024'te 1.1 milyon adet elektrikli otomobil satıldı. Çin dışında ABD'de de elektrikli otomobil satışları artıyor. Avrupa'da ise elektrikli otomobil satışlarında bir süredir düşüş görülüyor.







ÇİN EN BÜYÜK PAZAR

Türkiye'de de elektrikli otomobil pazarı eylülde yüzde 8.5 daraldı. Eylül 2024'de 9 bin 694 adet elektrikli otomobil satıldı. Ocak-Eylül aylarında ise elektrikli otomobil pazarı yüzde 63.5 büyüdü. Aynı dönemde satışlar 56 bin 580 adet oldu. Çin en büyük elektrikli otomobil pazarı olma unvanını devam ettiriyor. Yılın ilk 10 ayında küresel çapta elektrikli otomobil satışlarının hemen hemen yarısı Çin'de gerçekleşti. Çin'de elektrikli otomobil pazarı Ocak-eylül döneminde yüzde 35 büyüdü ve satışlar 11.5 milyon adete yükseldi. Avrupa'da ise elektrikli otomobil satışları yüzde 4 düşüşle 2.2 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. ABD ve Kanada'da satışlar yüzde 10 arttı. İlk 10 ayda 1.3 milyon adet elektrikli oto satıldı.