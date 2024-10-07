Satılan 100 otodan 8’i elektrikli

Elektrikli otomobil satışları yılın ilk dokuz ayında 56 bin adedi buldu. Elektriklilerin pazar payı yüzde 8.4’e yükseldi. Elektrikli otoların satışları son 5 yılda katlandı

Türkiye otomotiv pazarında elektrikli otomobillerin payı yüzde 8.4'e yükseldi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 Ocak-Eylül aylarında toplam 56 bin 580 adet elektrikli otomobil satıldı. Eylül ayında ise elektrikli otomobil pazarında küçük de olsa bir düşüş yaşandı. Eylülde elektrikli otomobil satışları yüzde 8.5 azalarak 9 bin 548 adet oldu. Sektör yetkililerinin tahminlerine göre elektrikli otomobil pazarının yılın geri kalan günlerinde satışa sunulacak yeni modellerle birlikte 2024 sonunda 100 bin adet seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.









HEDEF YÜZDE 20

Elektrikli otomobil pazarında satışına başlanan en yeni model ise Mercedes-Benz'in dört çeker aracı G-Serisi oldu. Elektrikli G-Serisi'nin tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Mercedes- Benz'in, giderek ivmelenen elektrikli otomobil pazarında en zengin ürün gamlarından birini sunduğunu söyledi. Bekdikhan, elektrikli otomobil hedeflerini şöyle açıkladı: "Yeni otomobil satışlarımızda elektrikli otomobillerin ve plug-in hibritlerin küresel payının bu on yılın ikinci yarısında yüzde 50'ye ulaşacağını öngörüyoruz. Türkiye'de geçtiğimiz yıl elektrikli araç satışlarımızın oranı pazar ortalamasının üzerine çıkarak yaklaşık yüzde 15 oldu. Hedefimiz yılsonunda bu oranın yüzde 20'ye ulaşması."









YENİ MODELLER YOLDA

25 markanın elektrikli modellerinin satıldığı pazarda 2025'den itibaren marka ve model sayısı artacak. Volkswagen, Seat, Skoda, Cupra elektrikli modellerini satışa sunacak. BYD, otomobillerini rekabetçi fiyatlarla satışa sunacak. Ayrıca Togg'un yeni elektrikli modeli T10F yollara çıkacak.