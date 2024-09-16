Yerli oto kan kaybediyor

Türkiye’de üretilen otomobillerin pazar payı düşüyor. Son beş yıldır yerli otoların payı 17 puan geriledi. 2020’de yüzde 46 olan pazar payı, 2024 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 29’a düştü

Türkiye otomotiv pazarında yerli araçların kan kaybı devam ediyor. 2024 Ocak-Ağustos aylarında otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 29'a geriledi. Yani satılan her 100 otomobilden sadece 29'u Türkiye'deki fabrikalarda üretilen modeller oldu. İthal otoların payı ise 71'e yükseldi. Bu dönemde 176 bin 169 yerli, 429 bin 470 adet ithal oto satıldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, yerli otomobillerin pazar payı 2021'de itibarıyla düşmeye başladı. 2020'de yüzde 46'ya kadar yükselen yerli otoların payı, 2021 ve 2022'de yüzde 45 oldu. 2023'de düşüş sertleşirken, yerli otoların payı yüzde 37'e geriledi. Böylece son beş yılda yerli otoların pazar payındeki düşüş 17 puan olarak gerçekleşti.







İTHALAT YÜKSEK

Otomobil pazarında yaşananların bir benzeri hafif ticari araç pazarında gerçekleşiyor. 2024 Ocak- Ağustos döneminde 47 bin 197 adet yerli ticari araç satılırken, ithal ticari araç satışı 109 bin 316 adet oldu. Yerli hafif ticari araçların pazar payı yüzde 30'a gerilerken, ithal ticari araçların payı ise 70'e çıktı. Binek otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında yerli araçların payı yüzde 29.30, ithal araçların payı ise 70.7 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk sekiz ayında 223 bin 366 adeti yerli, 538 bin 786 adeti ithal olmak üzere toplam 762 bin 152 adet araç satıldı.









İLK 8 AYDA ÜRETİM 877 BİN ADET

Yılın ilk sekiz aylık döneminde toplam otomotiv üretimi yüzde 7 azalarak 877 bin 152 adet oldu. Otomobil üretimi yüzde 7 azalarak 571 bin 575 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 909 bin 292 adedi buldu.