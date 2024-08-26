Otoda teknik personel sıkıntısı

Otomotiv sektöründe teknik eleman sorunu yaşanıyor. Bu sorun yakın bir gelecekte fabrikalarda üretimi tehdit edebilir. Türkiye dünya otomotivindeki yerini kaybedebilir

Otomotiv üretiminde dünyada 14'üncü, Avrupa'da dördüncü sırada yer alan Türkiye otomotiv sanayisinde tehlike çanları çalıyor. Otomotivciler fabrikalarda çalışacak nitelikli personel bulamıyor. Soruna çözülemezse Türkiye otomotiv sanayisi dünyadaki konumunu kaybedebilir. Otomotiv motorları ve aktarma organları üreticilerinden EFI Automotive Türkiye Fabrika Direktörü Merve Uğur da, nitelikli personel sorununa dikkat çekti. Özellikle teknik personel bulma konusunda ciddi sorunlar yaşadıklarını söyleyen Uğur, "Y ve Z kuşakları iş hayatında biraz daha farklı yaklaşımlar sergileyebiliyor. Kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanmak, daha rahat bir iş ortamında çalışmak bunlardan bazıları. Reel sektördeki birçok oyuncu maalesef teknik personel bulma noktasında zorlanıyor. Bu durum belli bir yerden sonra üretimi de tehdit eder bir noktaya geliyor" dedi.









ÜRETİM DURABİLİR

Meslek liseleri, üniversiteler, STK ve firmaların iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Uğur'un önerileri şöyle: "Üretimde sürdürülebilirliği sağlamak için önce eleman konusunu çözmemiz gerekiyor. Bu durum hem büyük hem de orta ölçekli firmalar için büyüyen bir sorun haline gelmeye başladı. Müfredat konusunda da MEB ve reel sektör temsilcilerinin daha fazla bir araya gelmesi gerekiyor."



TÜRKİYE'DE BÜYÜYOR

Bu arada EFI Automotive, ağırlıklı olarak efficiency sensör denilen kam ve krank sensörlerinin üretimini gerçekleştirdiği Türkiye'de büyümeye devam ediyor. Fransa'nın Lyon şehrinde 1936 yılında kurulan EFI Automotive'in globaldeki ikinci büyük üretim tesisi olan 8 bin 500 metrekare alana kurulu Türkiye fabrikası, yüzde 25'i kadınlardan oluşan 320 çalışanıyla 2023'de 21 milyon 750 bin parça üretimi gerçekleştirdi.



OTOMOTİVDE 60 BİN 619 KİŞİ ÇALIŞIYOR

2023 sonu itibarıyla otomotivde çalışanların sayısı 60 bin 619 kişi oldu. 2021'de bu sayı 52 bin 257, 2022'de ise 56 bin 722 kişiydi. OSD verilerine göre çalışanların büyük bir çoğunluğu 42 bin 153 işçi ile mavi yakalılardan oluşuyor.



KADIN İŞÇİLERİN SAYISI ARTTI

Otomotivde çalışan kadın sayısı yükseliyor. 2021'de 5 bin 738 olan toplam kadın çalışan sayısı, 2023'te 8 bin 625 kişiye yükseldi. Ancak en dikkat çeken artış ise üretim hatlarında çalışan kadın sayısında yaşandı. 2021'de 2 bin 487 kadın üretimde görev yaparken, bu sayı 2023'te 4 bin 364'e çıktı.