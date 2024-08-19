Lüks otoda şarjlı hibrit yarışı

Şarj edilebilir hibrit pazarı yeni modellerle birlikte büyüyor. Türkiye’de şarj edilebilir hibrit otomobiller çoğunlukla premium markalar tarafından satılıyor

Türkiye'de plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit pazarı yeni modellerle büyümesini sürdürüyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2024 Ocak-Temmuz aylarında 1.877 şarj edilebilir hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Şarjlı hibritlerin pazar payı ise yüzde 0.3 oldu. 2023'ün aynı döneminde 1.378 adet şarjlı hibrit satılmıştı. Şarj edilebilir hibritlerin satış fiyatları normal hibritlere oranla daha yüksek. Bu yüzden de Türkiye'de şarj edilebilir hibrit otomobiller çoğunlukla premium markalar tarafından satılıyor. Alfa Romeo, BMW, BYD, Cupra, DFSK, DS, Jeep, KIA, Lamborghini, Lexus, Mercedes- Benz, Porsche, Range Rover, Volvo'nun şarj edilebilir hibrit modelleri var. ODMD verilerine göre, 2024 Ocak-Temmuz aylarında Volvo, premium şarj edilebilir hibrit segmentinde yüzde 62'lik bir pazar payı ile segment lideri oldu. XC90 PHEV ve XC60 PHEV modelleriyle liderliği yakalayan Volvo Car Türkiye, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli otomobil satışlarında yüzde 40'lık bir oranla yılı kapatmayı hedefliyor. Yeni modellerle birlikte bu oranı 2025 yılında yüzde 60'ın üzerine çıkarmayı planlıyor.









2023 REKOR YILI

Volvo Car Türkiye'nin yeni Genel Müdürü Alican Emiroğlu, markanın 2023 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 11 bin 646 adetlik satışla önemli bir başarıya imza attığını söyledi. Bu başarıyı 2024'te de sürdürmeyi hedeflediklerini anlatan Emiroğlu, "Yılın ilk yedi ayında 7 bin 614 adet satış gerçekleştirerek, segment payımızı yüzde 16.10'dan yüzde 19.8'e çıkardık. Toplam binek pazarında ise geçen yıl yüzde 1.2 olan pazar payını artırarak, 2024 ilk yedi ayında yüzde 1.42 ile rekora ulaştık" dedi.









ÇİN ÜRETİMİ OLMADI BELÇİKA'DAN GELECEK

Çin'de üretilen elektrikli otomobiller için getirilen yeni uygulamalar nedeniyle EX30 modelini Türkiye'de satışa sunamayan Volvo Car Türkiye, Belçika'da başlayacak üretimi bekliyor. 2025'in ilk yarısında Belçika üretimi elektrikli EX30'un satışına başlayacaklarını söyleyen Emiroğlu, EX30'un Türkiye'de Volvo'nun satışlarına doping etkisi yapacağı ve pazar payını artıracağını ifade etti.