Alman otoculara Çin tehdidi

Geçmişi 100 yılın üzerindeki Alman markalar, Çinli üreticilerle baş etmekte zorlanıyor. Teknoloji üstünlüğünü Çinlilere kaptıran Almanlar, Çin pazarında kan kaybediyor

Düne kadar en yüksek satış ve kârlarını Çin'de yapan Alman otomobilciler, son yıllarda kan kaybı yaşıyor. Toplam satışlarının 3'te 1'ini Çin'de gerçekleştiren Alman markalar, artık yerel üreticilerin rekabetine yanıt veremiyor. Volkswagen'in satışları Çin'de yüzde 19.3, Mercedes'in yüzde 6, BMW'nin yüzde 4.7, Porsche'nin satışları ise yüzde 33 azaldı.



AVRUPA'DA YATIRIM

Bunun arkasında Çinli markaların büyük rekabeti var. Son yıllarda atağa geçen yerli üreticiler BYD, NIO, Xpeng başta olmak üzere Almanları oldukça zorluyor. 100 yılın üzerinde geçmişe sahip Alman markalar Çin'de yenilikçi olarak kabul edilmiyor. Çünkü Çinliler karşısında teknolojik üstünlüklerini kaybettiler. Ayrıca fiyatları yerel rakiplerinden daha pahalı.







Çinliler Almanları kendi evlerinde de zorlamaya başladı. Son birkaç yıldır Avrupa ülkelerini radarlarına alan Çinliler, Avrupa'nın en büyük otomobil pazarı Almanya'yı hedef seçtiler. Özellikle elektrikli modelleriyle, Alman markalarını anavatanlarında zorlamaya başladılar.

Avrupa, Çin tehdidini ek gümrük vergileriyle önlemeye çalışıyor. Ancak Çinliler bu engelleri Avrupa'da üretim yaparak aşmayı planlıyor. BYD Macaristan ve Türkiye, Chery ise İspanya'da üretim yapacağını açıkladı. Görünen o ki Çinliler, dünya otomotivinin gelecek 100 yılına damga vuracak. Almanların bu rekabet nasıl cevap verecekleri merak konusu.



15 YILDIR DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜRETİCİSİ

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi ve pazarı Çin, 15 yıldır bu unvanını koruyor. 2023'de Çin'in otomobil üretimi yüzde 11.6 artışla 30 milyon 161 bin adede ulaştı. Otomobil satışları ise yüzde 12'lik artışla 30 milyon 94 bin adede yükseldi. 2023'te üretim ve satışlar rekor kırdı. Çin'de 100'ün üzerinde otomobil markası var.



1 NUMARALI OTOMOBİL İHRACATÇISI

2022'de dünyanın en büyük ikinci otomobil ihracatçısı konumuna yükselen Çin, 2023'de Japonya'nın koltuğuna oturdu. İhracatını yüzde 57.9 artırarak 4 milyon 910 bin adede ulaşarak dünya birinciliğine yükseldi. Çin üretimi otomobiller 200'den fazla ülkeye ihraç ediliyor.