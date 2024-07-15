Türkiye kararı jet hızıyla

Avrupa’daki ilk fabrikası için Macaristan’ı seçen BYD, karardan önce Yatırım Ajansı ile 224 kez toplantı yapmış. Görüşmeler aylar sürmüş. Türkiye’de ise tam tersi yaşanmış. Çinli marka kararını kısa sürede vermiş

Avrupa'da yatırım için uzun süredir arayış halinde olan Çinli BYD, ilk olarak Macaristan'ı seçti. Yatırım kararı 2023 sonunda açıklandı. Çinli markanın Avrupa'daki ikinci fabrikası için seçtiği ülke ise Türkiye oldu. Bir süredir BYD ile Sanayi Bakanlığı ve Yatırım Ajansı arasında yürütülen görüşmeler geçen hafta sonuçlandı ve imzalar atıldı. Türkiye ile BYD arasındaki görüşmelerin çok hızlı bir şekilde sonuçlandığı ve anlaşmaya varıldığını öğrendik. Macaristan ile tam tersi gerçekleşmiş. Açıklamalara göre BYD ile Macaristan Yatırım Ajansı tam 224 kez toplantı yapmış. Aylarca süren görüşmeler sonunda BYD, Macaristan kararını vermiş.







501 MİLYON EURO'LUK ŞİRKET

Geçen hafta düzenlenen basın toplantısında BYD'nin Türkiye distribütörü ALJ Avrupa ve Türkiye Başkanı-CEO'su Ali Haydar Bozkurt da bu konuya işaret etti. Bu tür büyük yatırımların görüşmelerinin birkaç yıl sürdüğüne söyleyen Bozkurt, BYD'nin yatırım kararı sürecinin çok kısa sürede gerçekleştiğine dikkat çekti. BYD'nin Macaristan'da karar kılmasındaki en önemli nedenlerden biri ülkenin son yıllardaki yatırımlarla bir otomotiv üssü haline gelmesi. Bugün itibarıyla Macaristan'da Audi, BMW, Mercedes-Benz ve Suzuki'nin fabrikaları bulunuyor. BYD ile fabrika sayısı beşe çıkacak. Çinli marka Macaristan'daki yatırımı için 501 milyon euro sermayeli bir şirket kurdu. 200 bin kapasiteli fabrikanın üretime 2025 sonunda başlaması planlıyor.







'MANİSA BİZİM EVİMİZ OLACAK'

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li Manisa'daki fabrika arazisini ziyaret ettikten sonra yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de yatırım kararının hızla alınmasının nedenini açıkladı. Li, "Araziyi çok beğendik. Yerel halktan çok etkilendik. Burası bizim evimiz olacak ve burada yerel bir Türk şirketi gibi olacağız" dedi.







YATIRIM İÇİN SIRADAKİ ÇİNLİ MARKA HANGİSİ?

Çinli BYD, 1 milyar dolarlık yatırımla Macaristan'dan sonra Avrupa'daki ikinci fabrikasını Türkiye'ye inşa edecek. Manisa'da 150 bin adetlik kapasiteye sahip olacak fabrikada seri üretimin 2026 sonunda başlaması planlanıyor. BYD'nin Türkiye'de yatırım kararının ardından, gözler Türkiye'de üretim yapmayı planladıkları söylenen diğer Çinli markalara çevrildi. Bu markalar arasında Chery, DFSK, Geely, MG, Skywell, SWM'nin adı geçiyor. Zaten Çinli markaların yöneticilerinin de yatırım için Ankara ile temas halinde olduklarına yönelik açıklamaları var. Ancak, Geely ve MG markalarının, yatırım için diğerlerinden daha hevesli oldukları söyleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır da, son açıklamasında bir Çinli marka ile imza aşamasında olduklarını kaydetti. Bakalım BYD'den sonra Türkiye'de yatırım yapacak ikinci Çinli kim olacak.