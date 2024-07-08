SUV’lar sedan otolarla arayı açtı

Sedan ülkesi olan Türkiye’de ezber 2022’de bozuldu. SUV araçlar ilk kez sedan araçları solladı. Geçen yıl ara açılırken, bu trend 2024’te de devam ediyor. Yılın ilk altı ayında SUV’ların payı yüzde 54.8’e yükseldi. Sedan araçların payı yüzde 26.6’ya geriledi

Türkiye otomotiv pazarında SUV araçların yükselişi sürüyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre yılın ilk altı ayında 253 bin 667 adet SUV satışı gerçekleşti. SUV araçların pazar payı yüzde 54.8'e yükseldi. Düne kadar pazarda en çok satan kasa tipi sedan araçların payı ise yüzde 26.6 oldu. Hatchback araçların payı da yüzde 17.4 seviyesinde gerçekleşti. Böylece SUV'ların payı en yüksek seviyeye çıktı.







EZBER 2022'DE BOZULDU

Sedan ülkesi olan Türkiye'de ezber 2022'te bozuldu. SUV araçlar ilk kez sedan araçları solladı. Sedan araçların pazar payı yüzde 25.5'e gerilerken, SUV araçların payı yüzde 42.3'e yükseldi. 2023'te ara açılmaya başladı. SUV'ların payı yüzde 54'e ulaşırken, sedan araçların payı yüzde 25.5'e geriledi. 2024'ün ilk altı ayında SUV'ların payı artarken, sedan araçların payı gerilemeye devam etti.

SUV araçların payının artmasının en önemli nedeni, bütün markaların her segmentte SUV araç üretimi yapması. Bu nedenle tüketici talebi hızla SUV'lara yöneldi. Ayrıca birçok firmanın sedan modellerinin üretimine son vermesi de bu sürecin hızlanmasında etkili oldu.







HİBRİT VE ELEKTRİKLİ OTO YÜKSELİYOR

Türkiye otomotiv pazarında bir başka ezber bozan gelişme daha yaşanıyor. Dizel otomobillerin pazar payı düşmeye devam ediyor. Dizellerin yerini ise hibrit ve elektrikli otomobiller alıyor. 2023 sonunda yüzde 13.8 olan dizel otoların payı, 2024'ün Ocak- Haziran aylarında yüzde 10.8'e geriledi. Hibritlerin payı yüzde 14'e, elektriklilerin payı ise 8.5'a yükseldi. 2023 sonunda hibritlerin payı yüzde 10.8, elektrikli otomobillerin payı ise yüzde 7.5 seviyesindeydi.