Araç bakımına 8.8 milyar $ harcadık

2023’de otomotivde yenileme pazarı için 6.4 milyar dolar harcandı. Ağır ticari araçlarla birlikte bu rakam 8.8 milyar dolara ulaştı. En yüksek harcama 1.59 milyar dolarla lastik için yapıldı

Türkiye'de otomotiv parkının yaşlanması yenileme pazarını büyütüyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği'nin (OSS) Frost & Sullivan'ın hazırladığı Türkiye Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarının Stratejik Analizi, araştırmasına göre 2023'de otomotivde yenileme pazarı için 6.46 milyar dolar harcandı. Ağır ticari araç grubu da eklendiğinde 2023 sonu itibarıyla satış sonrası yenileme pazarının geliri 8.85 milyar dolara ulaşıyor. Rapor ile OSS Derneği, Türkiye'de ilk kez satış sonrası yenileme pazarının büyüklüğünü ortaya koymuş oldu.







CİRONUN % 25'İ LASTİK

Raporda, Covid öncesi yıllarda satışların azalması, ortalama araç yaşının 14'ün üzerine çıkması, ikinci el araç bakım ve servis hizmetlerine olan ihtiyacı artırdı. Bu durum yenileme pazarının büyümesini tetikledi.

2023'de en büyük harcama kalemi 1.59 milyar dolar ile lastik oldu. Satış sonrası yenileme pazarı cirosunun yaklaşık yüzde 25'inin lastik satışından elde edildiği görüldü. Lastikleri 373.4 milyon dolar ile akü, 602 milyon dolar ile yağ deşiğimi ve 535 milyon dolar ile fren izledi. Çarpışma elemanlarına 555 milyon dolar, şanzımana 255 milyon dolar, filtrelere 261 milyon dolar, soğutma sistemine 120 milyon dolar ve aydınlatma ürünlerine de 178 milyon dolar harcama yapıldı.







Bu rakamların 2028'de lastik satışında 2.03 milyar dolara, aküde 465 milyon dolara, yağ değişiminde 746 milyon dolara, frende 660 milyon dolara, çarpışma elemanlarında 620 milyon dolara, şanzımanda 286 milyon dolara, filtrelerde 318 milyon dolara, soğutma sisteminde 135 milyon dolara ve aydınlatma ürünlerinde de 206 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Böylece 2028'de binek ve hafif ticari araç grubunda satış sonrası yenileme pazarının 7.8 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması öngörülüyor. Ağır ticari araçlarla birlikte bu rakam 9 milyar doları geçecek.

OSS Derneği Başkanı Ali Özçete, "Otomotiv satış sonrası sektörünün, bugüne kadar yurtiçi pazar büyüklüğünün ve pazardaki ürünlerin grup kırılımlarının resmi verilere dayandırılamıyor olması sektörümüzün en büyük eksikliği idi. OSS Derneği olarak, Türkiye'de ilk defa satış sonrası pazar büyüklüğünün ölçülmesinde öncülük yapmaktan büyük gurur ve kıvanç duyuyoruz" dedi.







ARAÇ PARKI YAŞLI

Rapor, araç parkının ortalama yaşını da ortaya koydu. Buna göre parkın yüzde 24'ü 21 yaş ve üzeri, yüzde 22'si 0-5 yaş, yüzde 22'si 6-10 yaş, yüzde 19'u 11-15 yaş ve yüzde 13'ü de 16-20 yaş aracı araçlardan oluşuyor. 2023 sonu itibarıyla ortalama yaş binek araçta 14,1, hafif ticari araçta 13,6 ve ağır ticari dahil toplam araç parkında ise 14'e yükselmiş.



ORTALAMA 18 BİN 655 KİLOMETRE

Türkiye Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarının Stratejik Analizi, araç başına katedilen ortalama kilometreleri de ortaya çıkardı. 2024 itibarıyla binek araç başına yapılan yıllık kilometre 18 bin 665 olarak dikkat çekerken hafif ticari araçlarda bu mesafe 13 bin 438 olarak belirlendi.



EN FAZLA ARAÇ MARMARA BÖLGESİ'NDE

Türkiye araç parkının 2023 sonuna göre yüzde 31.7'si Marmara Bölgesi'nde yer alıyor. Diğer bölgeler ise sırasıyla şöyle: İç Anadolu yüzde 18.4, Ege yüzde 17.1, Akdeniz yüzde 15,7, Karadeniz yüzde 8.8, Güneydoğu Anadolu yüzde 5.2 ve Doğu Anadolu yüzde 3.1.