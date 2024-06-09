Çinli otolara ek vergi

Çinli elektrikli otomobillerden sonra benzinli ve hibrit Çinlilere de yüzde 40 ek Gümrük Vergisi geldi. 7 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek uygulama sonrasında Çinli otoların fiyatları en az 500 bin TL artacak

Bu yıl başında Çin'de üretilen elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek Gümrük Vergisi, Çin'den gelen tüm otomobiller için uygulanacak. 8639 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 7 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Çinli otomobillerde yüzde 40 Gümrük Vergisi veya ek Gümrük Vergisi araç fiyatının yüzde 40'ı 7 bin doların altındaysa vergi 7 bin dolar tarife uygulanacak.









500 BİN TL'LİK ARTIŞ OLACAK

Yüzde 10'luk Gümrük Vergisi üzerine getirilen yüzde 40 ek vergiyle birlikte Çinli otomobillerin vergisi yüzde 50'ye yükselecek. Ayrıca aracın satış fiyatına yüzde 20 KDV ve yüzde 80 ÖTV eklenecek. Böylece Çin'den ithal edilen en düşük fiyatlı binek otomobilin güncel satış fiyatı yaklaşık 500 bin TL yükselecek. İlave gümrük vergisi uygulaması, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) listesinde 87'nci fasılda listelenen motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunları aksam, parça ve aksesuarlarının tamamı için geçerli olacak. Uygulama, silindir hacmi fark etmeksizin hibritler dahil içten yanmalı motorla çalışan tüm otomobilleri kapsıyor.









OSD'DEN ÇAĞRI GELMİŞTİ

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu 2024 başında yürürlüğe giren elektrikli Çinli araçlar için getirilen düzenlemenin benzerinin, içten yanmalı otomobillere de uygulanması için çağrıda bulunmuştu. Eroldu, Çin ile dış ticaret açığının 5 kat artışla 2.2 milyar dolara çıktığına dikkat çekerek, "Sanayi Bakanlığı bu işin elektrikli tarafına müdahale etti. Fakat burada da içten yanmalı otomobillerin ne kadar büyük olduğunu ve büyümeye devam ettiğini görüyoruz" açıklamasını yapmıştı.