Türkiye melez otoları sevdi

Hibrit otomobil pazarı katlanarak büyümeye devam ediyor. 2016’da sadece 1.010 adet olan hibrit satışları 2023’de 104 bin 804’e yükseldi

Türkiye'de hibrit otomobillere talep her geçen gün artıyor. Yılın ilk dört ayında yüzde 56.3 artışla 43 bin 835 adet hibrit (melez) araç satıldı. Hibritlerin pazar payı 14.9'a yükseldi. 2023'ün aynı döneminde hibritlerin payı yüzde 11.1 seviyesindeydi. Türkiye otomotiv pazarında hemen hemen her markada hibrit model bulunuyor. Tam hibrit teknolojisine sahip model az sayıda bulunurken, pazarda satılan hibritlerin büyük bir kısmı yarı hibrit teknolojisine sahip modeller.









HİBRİT REKABETİ

Yılın ilk dört ayında tam hibrit satışları 13 bin 885 adet oldu. Tam hibritlerin pazardan aldıkları pay ise yüzde 4.7 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde 29 bin adet yarı hibrit araç satıldı. Yarı hibrit araçların pazar payı yüzde 9.8'e yükseldi. Plug in hibrit yani fişli hibritlerin satışı ise 858 adet oldu.









PAZAR PAYI YÜZDE 75

Tam hibrit teknolojisini SUV, sedan ve hatchback olmak üzere tüm binek araç segmentlerinde sunan Toyota, Türkiye otomotiv pazarında en çok hibrit satan marka konumunda olmayı sürdürüyor. Makyajlanan Yaris Cross'un İspanya'da düzenlenen lansmanında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, ilk dört ayda tam hibrit pazarında yaklaşık yüzde 75 pay ile ilk sırada yer aldıklarını söyledi. Bozkurt, "Sürüş deneyimi, yakıt tüketimi ve elektrikli-benzinli iki dünyayı bir araya getiren tam hibrit teknolojisi bugün müşterilerimiz tarafından satış sonrasında sağladığı avantajlar açısından da çok tercih edilmeye devam ediyor" dedi.