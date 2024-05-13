Otoya 0 faiz dopingi

Nisanda resmi tatil nedeniyle otomobil pazarında yaşanan daralma, otomotiv firmalarını harekete geçirdi. Satışları canlandırmak için kredi kampanyaları düzenlemeye başladılar

Nisanda resmi tatillerin etkisiyle otomotiv pazarında düşüş yaşandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'ne göre binek otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023'e göre yüzde 22.3 azalarak 75 bin 919 adet oldu. Nisanda binek otomobil satışları yüzde 20.6, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28.6 azaldı. Yılın ilk dört ayında ise pazar yüzde 11.3 artarak 371 bin 438 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv pazarında nisanda yaşanan daralma firmaları harekete geçirdi. Otomobil markaları, showroom trafiğini artırmak ve satışlarını canlandırmak için kampanya silahına sarıldılar.









12 AY VADE

Chery, sıfır faizli avantajlı kredi imkânları sağlıyor. Cupra, Leon ve Formentor modellerinde 200 bin TL'ye 12 ay vadede yüzde sıfır faiz fırsatı sunuyor. Dacia Finans, Duster modeli için 12 ay vade ve sıfır faiz imkânı getirdi. Fiat mayıs boyunca geçerli olacak takas kampanyasında Egea modelini 250 bin TL'ye 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı ile sunuyor.



PEŞİN ALIM

Ford, hem binek hem hafif ticari araç modellerinde mayısa özel peşin alım indirimi uyguluyor. Ayrıca binek otomobillerde 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor. Honda, limitli sayıda City modeli için 250 bin TL'ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkânı sağladı.

Mayısa özel MG'nin HS benzinli modeli için çok cazip 150 bin TL'lik takas desteği ve yüzde 1.99 faizli kredi fırsatı birlikte sunuluyor.

Opel Türkiye, hem binek hem de hafif ticari araç modellerinde avantajlı kredi teklifleri ve online rezervasyona özel fiyat seçenekleri imkânı getirdi.

Skoda mayısta geçerli satış kampanyasında 12 ay vadede sıfır faiz imkânı sunuyor.