Çin seddini hibritle aşacaklar

Çinli markalar Türkiye’de uygulanmaya başlanan elektrikli engelini hibritle aşmaya çalışıyorlar. Hibrit ve plug-in hibrit modellerini getirme planı yapıyorlar

Türkiye, 2023 Aralık ayına kadar Çinli otomobiller için cazip bir pazardı. Türkiye'yi radarına alan markalar birbiri ardına lansman yapıyorlardı. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın Çin'de üretilen elektrikli modellerin ithalatı için getirdiği yeni kurallar, söz konusu akını kesti. Ancak buna rağmen Çinli markalar Türkiye'den vazgeçmedi. Elektrik engelini hibritle aşmaya çalışıyorlar. Hibrit ve plug-in hibrit modellerini Türkiye'de satmaya hazırlanıyorlar.



ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT

2023 sonunda elektrikli modeli Atto 3 ile Türkiye'ye giriş yapan BYD, kısa bir süre önce Seal U modelinin plug-in hibrit versiyonunu satışa sundu.

MG, şubatta Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı MG3'ün hibrit versiyonunu yılın ikinci yarısından getirecek.

Skywell'in HT-i ile Leapmotor'un C10 modellerinin hibrit versiyonlarının 2024'ün ikinci yarısında satışa sunulması planlanıyor.

2023'de Türkiye'ye hızlı bir giriş yapan Chery de, plug-in hibrit modellerini satışa sunmayı hedefliyor.

İlk olarak Chery Grubu'nun premium markası Jaeeco'nun J7 modeli plugin hibrit motorla Türkiye'ye haziranda gelecek. Ardından Chery, başka modellerinde de plug-in hibrit versiyonlarını Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.







UZUN DÖNEMLİ PLAN

Çin'in en büyük otomobil ihracatçısı Chery Grubu da elektrikli araçlarını Türkiye'de satışa sunmayı hedefliyordu. Ancak elektrikli araçlara yönelik yeni kurallar Chery'i de etkiledi. Chery Uluslararası Başkanı Zhang Guibing, "Kısa dönemdeki bazı planlarımızı etkilenmiş olsa da uzun dönemli planlarımızı etkilenmedi. Bu konuyla ilgili tüm yetkili bakanlıklarla görüşmelerimizi yapıyoruz. Bazı çözümler, ortak noktalar bulunabilir diye sürekli görüşme halindeyiz" dedi.



PLUG-İN HİBRİTLERİN YÜKSELİŞİ

Çin otomotiv pazarında elektrikli otomobillerin payı yüzde 65'e çıktı. 2023 rakamlarına göre yüzde 100 elektrikli otoların satışları ise yüzde 25 artışla 6.68 milyona çıktı. Ancak Çin'de plug-in hibritlerin yükselişi yaşanıyor. Plug in hibritlerin satışları ise bu dönemde yüzde 85 artarak 2.80 milyon adede yükseldi.

Çin'in Pekin kentinde düzenlenen otomobil fuarında da plug-in hibrit araçların yükselişini görmek mümkündü. Fuarda birçok marka elektrikli modellerinin yanı sıra plug-in hibrit modellerini tanıttı.







ELEKTRİKLİ ÇAĞA HAZIRIZ

Chery Grup Başkanı Yin Tongyue ise elektrikli ve plug-in hibrit araçlarla ilgili düşüncelerini şöyle anlattı:

"Bataryalı elektrikli araçlarla uzun kilometreler yapmak biraz daha zor. PHEV araçlarımız var ve müşterilerimiz şarjı dert etmeden uzun süre gidebiliyor. Chery olarak PHEV ve bataryalı elektrikli otomobillerle bu çağa hazırız."







YATIRIMA AÇIK KAPI BIRAKTI

Avrupa ülkeleri kendi otomobil markalarını korumak için Çinlilere karşı önlem almaya hazırlanıyor. Çinli markaların ithalatını engellemek için yeni kurallar getirmeyi planlanıyor. Bu duruma hazırlık yapan Çinli otomobil markalarından Chery, Avrupa'da yatırım yapma kararı aldı. Chery, Nissan'ın 2021'de İspanya'da kapanan fabrikasında üretim yapacağını açıkladı.

2023'te Chery'nin Wuhu'daki merkezini ziyaretimiz sırasında Türk gazetecilere açıklama yapan Chery Grup Başkanı Yin Tongyue, Avrupa'da yatırım için aday ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğunu söylemişti. 2024'te yine bir araya geldiğimiz Chery üst düzey yönetimine İspanya yatırımını ve Türkiye'yi yeniden sorduk.







TÜRKİYE RADARDA

Bu sefer soruyu Chery Uluslararası Başkanı Zhang Guibing yanıtladı. Zhang Guibing, yatırımın İspanya'da olmasının, Türkiye'de yatırım yapılmayacağı anlamına gelmediğini söyledi. Coğrafi olarak bakıldığında İspanya Avrupa'yı beslerken Türkiye'de olası bir fabrikanın hem Avrupa hem de Ortadoğu'yu besleyecek bir merkez olabileceğini kaydetti. Zhang Guibing, şunları söyledi:

"Aslında dünya çok büyük. 'Orada yatırım yaptık burada yatırım yapmayacağız' diye bir şey yok. Daha çok yakında ilgili bakanlıklarla görüştük hatta Chery Türkiye Genel Müdürü Fenghuo Si daha iki gün önce Türkiye'de bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Yatırım projesi aslında oldukça büyük ve uzun dönemli bir proje. Derin bir araştırmaya ihtiyaç var. İki tarafında mutlu olacağı bir anlaşmaya ihtiyaç var. Bu yüzden görüşmelerimize devam ediyoruz."



TÜRKİYE İLK YILDA 1 NUMARA OLDU

2023'ün ikinci çeyreğinde Türkiye'ye giriş yapan Chery, ilk yılında 40 bin 590 adetlik satışla dikkat çekti. Chery Uluslararası Başkanı Zhang Guibing, "Türkiye, Avrupa saydığımızda Avrupa'da en iyi ülke. Türkiye aslında ilk yılımızda en başarılı olduğumuz ülke" dedi.