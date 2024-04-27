Çin işi şov

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen otomobil fuarı başta Çinliler olmak üzere sektör oyuncularının akınına uğradı. Fuara elektrikli otomobiller damga vurdu

Otomotiv dünyasının, yeniliklerini tanıttığı ve tüketicilerle buluşma noktası olan fuarlar eski günlerini arıyor. Birçok marka artık otomobil fuarlarına katılmıyor. Avrupa'nın en büyük fuarları olan Paris, Frankfurt ve Cenevre bugün artık heyecandan uzak bir görüntü sergiliyor.

Avrupa'da fuarlar eskisi gibi ilgi görmezken doğuda fuarların yıldızı yükseliyor. Örneğin dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin'de düzenlenen fuarlar eskisinden daha büyük ilgi görüyor. 25 Nisan'da medya mensupları için kapılarını açan Pekin Otomobil Fuarı, otomotiv markalarının akınına uğradı.

Çinli markalar baştaolmak üzere Avrupalı, Japon ve Koreli markalar fuarda yeni modellerini sergiledi. Fuar 4 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.









GÖVDE GÖSTERİSİ

Bu yılki teması "Yeni dönem yeni otomobil" olan fuarda 30'u çok uluslu şirketlerin olmak üzere 117 küresel prömiyer gerçekleşti. 41 konsept otomobil sergilendi.

Bu arada fuarda neredeyse içten yanmalı otomobil yoktu. Sergilenen yeni otomobillerin 278 adedi elektrikli ve hibrit modellerden oluştu. 2023'de düzenlenen Şangay Otomobil Fuarı ile kıyaslandığında elektrikli ve hibrit modellerin sayısı daha fazlaydı.







ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİTLER VİTRİNE ÇIKTI

Çinli otomotiv markası JAECOO, Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni enerjili ürün gamını tanıttı. Fuarda JAECOO'nun yeni şarj edilebilir hibrit modelleri JAECOO 7 PHEV ve JAECOO 8 PHEV dünya genelinde vitrine çıktı. Chery Grubu'nun premium markası JAECOO ilk olarak şarj edilebilir hibrit modeli JAECOO 7 PHEV ile haziranda Türkiye'de satışa sunulacak.







TEKNOLOJİ DEVİNDEN YENİ MODEL

Çinli teknoloji devi Xiaomi, fuarda yeni modeli SU 7'i tanıttı. Beklenenin üzerinde taleple karşılaşan Xiaomi SU 7, 100 bine yakın ön sipariş aldı. Fiyatının 30 bin dolardan başlayacağı tahmin edilen araç, 295 bg güç, 400 Nm tork üretiyor. 830 km'ye varan menzile sahip. Xiaomi CEO'su Lei Jun SU7 modeline BMW ve Audi gibi otomobil sahiplerinin ilgi gösterdiğini söyledi.







İKONİK MODEL ELEKTRİKLENDİ

Mercedes-Benz, elektrikli E-G serisinin dünya lansmanını Pekin'de gerçekleştirdi. 580 bg güç, 1164 Nm tork üreten elektrikli modelin menzili 473 km. İkonik model kendi etrafından dönebilme özelliğine de sahip.