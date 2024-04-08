Minik elektrikli otoda büyük rekabet

Elektrikli otomobil pazarında minik segmentte rekabet büyüyor. Citroen Ami’den sonra aynı grupta yer alan Fiat’ın Topolino modeli de Türkiye’de satışa sunuldu. Ami ile Topolino aynı platformu paylaşıyor

Türkiye otomobil pazarında çok popüler olan minik elektrikli segmentine yeni bir model daha eklendi. Citroen Ami'den sonra Stellantis Grubu'nun bir başka markası Fiat, minik elektrikli modeli Topolino'yu Türkiye'de satışa sundu. Topolino ile Ami aynı platformu paylaşıyor.



EN DÜŞÜK FİYAT

Her iki model, Türkiye'de satılan en düşük fiyatlı otomobiller olarak dikkat çekiyor. Topolino ile Ami aynı platformu paylaşıyor. 16 yaşından itibaren B1 ehliyetiyle kullanılabiliyor. İki farklı gövde tipi bulunan Topolino'nun kapalı versiyonu (Topolino), showroomlarda ve markanın online satış kanalı online.fiat. com.tr üzerinden satışa sunuluyor. Topolino'nun açılabilir tavanlı ve kapısız versiyonu olan Topolino Dolce Vita'nın satışına ise yaz aylarında başlanması planlanıyor. Fiat'ın ilk olarak 1936'da satışa sunduğu ikonik Fiat Topolino, 2024 model yılı için modern dokunuşlarla tekrar tasarlandı. Tasarımının yanında, Türkiye'de B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanılabilmesiyle, şehir içi ulaşımda ideal çözümü sunuyor. Yüzde 100 elektrikli Topolino, tüm yaş gruplarını ve özellikle de gençleri yeni mobilitenin 4 tekerlekli haliyle buluşturmayı hedefliyor.









REKOR SATIŞ GELDİ

Türkiye'de minik elektrikli otomobil segmentinde önemli bir başarıya imza atan Citroen Ami, 2023'de 2 bin 848 adet satış gerçekleştirdi. Rekor seviyedeki bu satış rakamıyla Citroen Türkiye, geçen yıl dünya çapında en fazla Ami satılan üçüncü ülke oldu. Ayrıca dokuz farklı ülke için sınırlı olarak 1.000 adet üretilen ve Türkiye için de kontenjan ayrılan Citroen My Ami Buggy modeli de bir başka başarıya imza attı. Türkiye'de satışa sunulduğu andan itibaren stokunun tamamı sadece 40 dakikada tükendi. Fiat'ın Topolino modelinin rekabete katılmasıyla birlikte elektrikli minik oto segmentinde rekabet farklı bir boyuta taşınacak.





MENZİLİ 75 KİLOMETRE

Topolino, 2,53 metre uzunluğuyla şehir içi kullanımlarda kolaylık sağlıyor. Maksimum hızı 45 km/s. Menzili ise 75 kilometre. Topolino aynı zamanda dört saatten daha kısa bir süre içerisinde şarj olan 5,4 kWh batarya ile dikkat çekiyor.