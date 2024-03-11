ÖTV muafiyetli oto satışı %48

Ocakta olduğu gibi şubat ayında da pazarın büyümesinde ÖTV muafiyetli otomobil satışları etkili oldu. Oto satışlarının yaklaşık yüzde 48’i engelli raporu sahibi vatandaşlara gerçekleşti

Türkiye otomotiv pazarı ocaktan sonra şubatta da rekor seviyede büyüdü. Şubatta pazar yüzde 30.6 artışla 105 bin 990 adete yükseldi. Böylece en fazla satışın yapıldığı şubat ayı olarak tarihe geçti. Son 10 yılda daha önce en fazla satışın yapıldığı şubat ayı 81 bin adetle 2023'te gerçekleşmişti. Toplam pazar yılın ilk iki ayında yüzde 40.6 artışla 185 bin 691 adet oldu. Ocakta olduğu gibi şubatta da pazarın büyümesinde ÖTV muafiyetli otomobil satışları etkili oldu. Toplam otomobil satışlarının yaklaşık yüzde 48'i engelli raporu sahibi bireylere gerçekleşti. Yani satılan 100 araçtan 48'ini engelli raporlu vatandaşlar satın aldı. Bazı markalarda bu oran yüzde 70'lere kadar çıktı. Geçmiş yıllarda ÖTV muafiyetli otomobil satışları ortalama yüzde 25-35'ler civarındaydı.









KAMPANYALARA DEVAM

Bu arada martta da hareketlilik devam ediyor. Döviz kurlarındaki yükselme ile birlikte otomobil fiyatlarının da artacağını düşünen tüketiciler artıştan etkilenmeden otomobil satın almayı istiyor. Bu da otomobil talebini artırıyor. Ayrıca ocak-şubat aylarında düzenledikleri kampanyalarla stoklarını eritmeye çalışan markalar, martta da kampanyalara hız verdi. Alfa Romeo, Citroen, Chery, DS, Jeep, Opel, Peugeot, Suzuki gibi markaların düzenlediği kampanyalarda düşük faizli kredi, takas desteği gibi avantajlar sunuluyor.









ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 1.591 MİLYON LİRA

Malul ve engelli vatandaşlar için uygulanan istisna limiti 2024 itibarıyla 1 milyon 591 bin 200 lira oldu. Yüzde 40 engelli raporu sahibi bireyler için araç alımında ÖTV indirim oranı yüzde 26.3 ve KDV avantajı yüzde 15.24 olarak uygulanıyor. Yüzde 60 engelli raporu sahibi bireyler için ÖTV indirimi yüzde 50, yüzde 70 engelli raporu sahipleri için ÖTV indirimi yüzde 60, yüzde 80 engelli raporu sahipleri için ÖTV indirimi ise yüzde 90'a kadar çıkıyor.



İTHALATIN PAYI YÜZDE 66.81 OLDU

İTHAL otomobillerin pazar payı yükselirken, Türkiye'deki fabrikalarda üretilen yerli otomobillerin payı düşüyor. Yılın iki ayında ithal otomobillerin pazar payı 66.81'e yükseldi. Aynı dönemde yerli otomobillerin payı yüzde 3319 oldu.