Oto kiralamada voltaj yükseliyor

Filo kiralama sektörünün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payı artmaya devam ediyor. 2023 sonunda hibrit ve elektrikli araçların payı yüzde 9.3’e çıktı

Türkiye otomobil pazarında hibrit ve elektrikli modellerin satışları artıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre 2023 sonunda 104 bin 804 adet hibrit otomobil satıldı. Hibritlerin pazar payı 10.8 oldu. Aynı dönemde 65 bin 562 adet saf elektrikli otomobil satılırken, elektriklilerin payı yüzde 6.8 seviyesinde gerçekleşti. Böylece hibrit ve elektrikli araçların payı yüzde 17.6'ya çıktı. Türkiye otomobil pazarındaki dönüşümün bir benzeri operasyonel araç kiralama sektöründe de yaşanıyor. Kiralama sektörünün araç parkındaki hibrit ve elektrikli araçların sayısı artıyor. Pazar payları her geçen yıl büyüyor. Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği'nin (TOKKDER), 2023 Operasyonel Kiralama Sektör Raporu'na göre, sektörün araç parkının yüzde 41.4'lük bölümünü dizel yakıtlı araçlar oluşturdu. Benzinli araçların payı yüzde 49.2'ye yükseldi. Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının artmaya devam etmesi dikkat çekti. Buna göre hibrit ve elektrikli araçların payı geçen yıl yüzde 9.3'e yükseldi. Hibrit ve elektrikli araçların payı 2020'de yüzde 5.4, 2021'de yüzde 6.5, 2022'de yüzde 8.2 seviyesindeydi.











YÜZDE 3.7 BÜYÜDÜ

Operasyonel kiralama sektörünün filosundaki araç sayısı geçen yıl yüzde 3.7'lik büyüme kaydederek 254 bine ulaştı. Sektör 2023'de 78 milyar 200 milyon TL'lik yeni araç yatırımı yaparak 73 bin adet aracı filosuna kattı. 2023 sonu itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 166 milyar TL olarak gerçekleşti. Operasyonel araç kiralama sektörü ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya devam etti. Sektörün 2023'te ödediği vergi tutarı toplamda 42 milyar TL'yi buldu.







ELEKTRİKLİ OTOYA ABONELİK SİSTEMİ

SIXT, abonelik sistemiyle elektrikli araçlara endişe ile bakan tüketicilere yönelik bir uygulamayı genişletiyor. SIXT ve Borlease Otomotiv Genel Müdürü Yiğit Aras, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek SIXT+ abonelik sistemini hayata geçirdik. Elektrikli araçlarımız ile başlattığımız bu sistem, şimdi tüm SIXT filosunu kapsıyor" dedi. Aras, şöyle devam etti: "Örneğin, elektrikli araç kiralayan bir müşterimizi ihtiyaç duyması anında yola devam edebileceği esnek çözümler sunma çabasındayız. Mobilite çözümleri A noktasından B noktasından ulaşmada tüm araçları kulanabilme özgürlüğünü taşıyor. Uzun mesafe yolculuklarında menzil başta olmak üzere kullanıcıların endişelerini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Bu uygulama ile elektrikli bir araç kiraladıysanız, onu bırakarak geleneksel motorlu bir arabaya geçebiliyorsunuz."