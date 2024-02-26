Otobüsler de elektrikleniyor

Avrupa’da 2023’te elektrikli otobüs satışları yüzde 53 artışla 6 bin 354 adete yükseldi. Şehir içi otobüslerin yüzde 42’si artık sıfır emisyonlu

Otomotivdeki dönüşüm sadece otomobillerde yaşanmıyor. Otobüsler de hızla elektrikleniyor. 2023 yılında Avrupa elektrikli otobüs pazarı yüzde 53 gibi kayda değer bir artış yaşadı. Avrupa'da 6 bin 354 adet elektrikli otobüs satışı gerçekleşti. Özellikle şehir içi otobüslerin yüzde 42'sinden fazlası artık sıfır emisyonlu oldu. Chatrou CME Solutions verilerine göre Avrupa'da elektrikli otobüs pazarının lideri İngiltere oldu. 2022'de 685 elektrikli otobüs satılırken, 2023'de bu sayı yüzde 76.1 artışla 1.206 adede ulaştı.









TEŞVİKLER ETKİLİ

2023'de yüzde 29.6 artışla 753 adet elektrikli otobüs satışı gerçekleşen Almanya, İngiltere'yi takip etti. Elektrikli otomobiller konusunda Avrupa'da öncülük yapan ülkelerden Norveç ise elektrikli otobüs satışlarında üçüncü sırada yer aldı. 2023'de Norveç'te yüzde 128.2 gibi yüksek seviyede artışla 493 adet elektrikli otobüs satıldı. 2023'te en dikkat çeken artışlar İspanya ve İtalya'da gerçekleşti.







En çok elektrikli otobüs satılan dördüncü ülke İspanya'da satışlar yüzde 261, altıncı sırada yer alan İtalya'da ise yüzde 230.6 büyüme kaydedildi. İspanya'da 2022'de 136 adet elektrikli otobüs satılırken bu sayı 2023'de 491 adet oldu. İtalya'da ise 400 adet elektrikli otobüs satışı gerçekleşti. Bu sayı 2022'de 121 adetti. Bu iki ülkedeki yüksek artışlar, hem çevresel kaygılar hem de devletlerin elektriklifikasyonu teşvik etmelerinden kaynaklandı. Öte yandan bazı ülkelerde ise durgunluk ve düşüşler görüldü. Avrupa'daki en büyük otobüs pazarı olan Fransa'da satışlar yüzde 24.4 düşerken, Finlandiya'da 2022'ye göre yüzde 62.7'lik önemli bir düşüş yaşandı.









YÜZDE 600 REKOR ARTIŞ

Romanya, 368 adetle Avrupa'da en çok elektrikli otobüs satılan yedinci ülke oldu. Ancak 2023'deki yüzde 600 artış dikkat çekti. Romanya'da 2021'de sadece 65 elektrikli otobüs satılırken, 2022'deki satışlar 161 seviyesinde