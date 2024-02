Cenevre’de Çin işi fuar

Dört yıl aradan sonra düzenlenecek olan Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’na Çinli markalar çıkarma yapacak. BYD ve MG yeni modellerini ilk kez fuarda sergileyecek

Avrupa'nın en önemli otomobil fuarları arasında yer alan Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı, dört yıl aradan sonra kapılarını tekrar açıyor. Fuar, 26 Şubat-3 Mart 2024 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Ancak Cenevre Otomobil Fuarı eski şaşalı günlerinden uzak. Her yıl her markanın katıldığı ve 1.000'e yakın otomobilin sergilendiği fuara, bu yıl az sayıda firma katılıyor. Katılan firma sayısı sadece 34. Bunların birçoğu ise otomobil markaları değil. Fuarda Renault ve Dacia'nın dışında Avrupalı bir marka yok. Bunun dışında Çinli markalar dikkat çekiyor. Çinli BYD ve MG yeni ürünlerini sergilemek için Cenevre'yi seçti. Özel üretim yapan Çinli Shenzer de fuara katılan firmalar arasında yer alacak. Ayrıca Amerikalı Lucid de fuara katılan markalar arasında.









KOVİD İPTALİ

2020'de yapılması planlanan 90'ıncı Cenevre Otomobil Fuarı, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti. Fuar, 2021-2022 yıllarında da salgın nedeniyle düzenlenmemişti. Cenevre'de her yıl düzenlenen fuar, yaklaşık 10 bin gazeteciye ev sahipliği yapıyordu. Fuara yaklaşık 600-700 bin arası ziyaretçi katılıyordu.



BYD'DEN MODEL ATAĞI

BYD, Avrupa'da ilk kez şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip aracının örtüsünü Cenevre'de kaldıracak. BYD Avrupa'da ilk önce Türkiye pazarında bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren sunulacak SEAL U DM-i modelini ilk defa sergileyecek. BYD'nin sunduğu yenilikler arasında 7 kişilik tam elektrikli dört çeker SUV modeli yeni BYD TANG da yer alacak. Fuarda BYD markaları YANGWANG ve DENZA'nın modelleri de sergilenecek.









RENAULT'DAN DÜNYA LANSMANI

RENAULT, fuarda yeni Renault 5 E-Tech modelinin dünya lansmanını yapacak. 52 kWs olmak üzere iki batarya seçeneği olan Renault 5 E-Tech, 400 km menzil sunuyor. Renault Grubu'nun Dacia markası da aralarında yeni Spring, yeni Duster, yeni Sandero ve yeni Sandero Stepway'in 2024 modellerini ilk kez sergileyecek.



YILIN OTOMOBİLİ AÇIKLANACAK

AVRUPA'DA Yılın Otomobili 2024 yarışmasının sonucu da Cenevre'de açıklanacak. Car of the Year (COTYYılın Otomobili) jüri üyelerinin oylarıyla en yüksek puanı alan yedi finalistten biri ipi göğüsleyecek.









TEST SÜRÜŞÜ

7 finalist şöyle: BMW 5 Serisi, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot 3008, Renault Scenic, Toyota C-HR, Volvo EX30. Geçen hafta Paris'te bir araya gelen COTY jüri üyeleri son oylama öncesinde finalist otomobilleri şehir içi yollarda ve Ceram pistinde test etti