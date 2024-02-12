Çinliler Türkiye’den vazgeçmedi

Türkiye’yi önemli bir pazar olarak gören Çinli markalar, elektrikli oto tebliğinin şartlarını yerine getirmek için çalışıyor. Bir taraftan da hibrit modellerini satışa sunmaya hazırlanıyor

Çinli elektrikli otomobil markaları 7 bölge ve 20 servis zorunluluğu getiren tebliğe rağmen Türkiye'den vazgeçmedi. Tebliğin şartlarına uymak için çalışmalarını sürdüren markalar, yatırıma da devam ediyor. 29 Aralık'ta yürürlüğe giren tebliğden önce stok yapan markalar, elektrikli modellerinin satışına devam ederken, diğer taraftan da hibrit modellerini Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. 2023 sonunda tanıttığı BYD Atto 3 modelinin satışına devam eden BYD Türkiye, D-SUV Seal U modelinin plug-in hibrit versiyonunu Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Benzer bir uygulamayı MG Türkiye de yapacak. MG'nin elektrikli modellerinin satmaya deva eden Doğan Trend Otomotiv, markanın Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtacağı hatchback modeli MG3'ün hibrit versiyonunu getirecek. Plana göre satışlar temmuzda başlayacak.







HİBRİT MODELLER YOLDA

Yüzde 100 elektrikli Skywell ve Leapmotor modellerinin satışını gerçekleştiren Ulumotor da her iki markanın hibrit modellerini getireceğini açıkladı. Skywell'in HT-i, Leapmotor'un C10 modellerinin hibrit versiyonları 2024'ün ikinci yarısında satışa sunulması planlanıyor. Çinli Hongqi markasının Türkiye distribütörü D ve D Motorlu Araçlar da tebliğin şartlarını yerine getirmek için çalışmalara başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, "Türkiye Distribütörü olduğumuz Hongqi markasının satışlarına devam ediyoruz. Ayrıca tüm bölgelerde 20 ayrı TSE onaylı servisimizi kendimiz açmak için proje çalışmalarımız tamamlanmak üzere" dedi.



YETKİLİ SATICILARIMIZI KORUMALIYIZ

DOĞAN Trend Otomotiv CEO'su Kağan Dağtekin, "Elektrikli araç tebliğiyle ilgili hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Diğer markaların ve bizim de bunun hâlâ netleştiremediğimiz teknik birtakım detayları var. Bunları TSE ve Sanayi Bakanlığı ile görüşüyoruz. Netleştiği zaman, gereken neyse yapıp tamamlayacağız. Ancak yatırım yapmış yetkili servislerimiz var. Onların yanına dükkân açmamız haksızlık olur. Yetkili servislerimizi, satıcılarımızı korumak zorundayız" dedi.









İLK SHOWROOM'UNU AÇTI

ÇİN'İN yeni nesil otomobil üreticilerinden Hozon Neta, Türkiye operasyonlarını hayata geçirmeye başladı. İstanbul Kağıthane'deki "GRS Automobility" tesisiyle ilk showroomun kapılarını açan markanın yakın zamanda duyurulan kompakt SUV modeli Neta U satışa sunuldu. GRS Automobility Genel Müdürü Vedat Uygun, yeni yönetmelik kapsamında sahadaki çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.