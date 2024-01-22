Elektrikli oto 3 yılda % 7.688 büyüdü: Asıl rekabet 2024'te

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları geçen yıl rekor seviyede arttı. Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine saf elektrikli otomobil satışları yüzde 844.4 artışla 65 bin 562 adete yükseldi. Son üç yıldaki artış ise yüzde 7 bin 668 gibi yüksek seviyede gerçekleşti. 2020'de elektrikli otomobil satışları sadece 844 adetti. 2023'de elektrikli otomobil pazarının büyümesinde özellikle Togg ve Tesla'nın olumlu katkıları oldu. Togg 19 bin 583 adetle en fazla satış yapan marka olurken, Tesla 12 bin 150 adetle ikinci oldu.









YENİ MODELLER GELİYOR

Elektrikli otomobil pazarında gerçek rekabetin bu yıl yaşanması bekleniyor. Yeni girecek markalarla birlikte pazarın 100 bin adetin üzerine çıkacağı öngörülüyor. 2024'de Cupra, Skoda, Volkswagen gibi markalar ilk kez Türkiye'de elektrikli modellerini satışa sunacak. Bunun yanı sıra diğer markalarda yeni elektrikli modellerini satışa sunmaya hazırlanıyorlar.









ÇİNLİ MARKALAR BELİRSİZ

Çinli elektrikli markaların Türkiye'deki geleceği ise belirsiz görünüyor. Çünkü "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ" ile getirilen zorunluklar özellikle Çinli elektrikli otomobillerin Türkiye'ye girişini zorlaştırdı. Geely, Jinpeng ve Zeekr gibi markalar Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyordu. Ayrıca Türkiye'de lansman yapan Seres, Voyah, Hongqi, Hozon Neta gibi markaların geleceği de belirsiz. Çinliler dışında Japonya'dan gelecek elektrikli otomobiller de karardan olumsuz etkilendi. Karar, AB ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan Güney Kore ve İngiltere gibi ülkeleri kapsamıyor.



AVRUPA'DA DIZELİ GERİDE BIRAKTILAR

2023'TE Avrupa'da elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 14.6'ya çıktı. Dizellerin payı yüzde 16.4'ten yüzde 13.6'ya geriledi. Böylece elektrikli otomobiller dizelleri geride bıraktı. Elektrikli otomobillerin payı 2022'de yüzde 12 seviyesindeydi. 2023'de benzinli otomobillerin payı yüzde 35.3, hibrit araçların payı ise yüzde 25.8 oldu.