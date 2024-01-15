Otoda büyük kapışma

Türkiye, Avrupa Birliği’nin en çok otomobil ithalatı yaptığı ülke konumunu Çin’e kaptırdı. Çinli otomotivciler iç pazarda da Türkiye otomotiv sanayicilerini zorlamaya başladı. İç pazarda Çinlilerin payı yüzde 6’ya çıktı

Çin, Türkiye otomotiv sanayisinin hem iç pazarda hem de yurtdışı pazarlarda en büyük rakibi oldu. Son yıllarda Avrupa pazarında atağa geçen Çin, AB'nin en çok otomobil ithalatı yaptığı ülkeler sıralamasını değiştirdi. 2017'de sekizinci sırada bulunan Çin, 2022'de ilk sıraya yerleşti. AB'nin bir numaralı ihracatçısı olan Türkiye, ikinciliğe geriledi. Çinli otomotivciler iç pazarda da Türkiye otomotiv sanayicilerini zorlamaya başladı. Çinli markaların satışları 2023'de 59 bin 97 adete yükseldi. Pazardan aldıkları pay yüzde 6.10'a çıktı.







SEKTÖR HAREKETE GEÇTİ

Bu tablo otomotiv sanayicilerini harekete geçirdi. Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, kısa bir süre önce elektrikli Çinli otolar için getirilen önlemlerin benzerinin, içten yanmalı otolara da uygulanması için mesajlar verdi. Eroldu, şunları söyledi: "2023'ün ilk 11 ayında Çin'den 2.2 milyar dolarlık otomobil ve yedek parça satın aldık. Sadece 21 milyon dolarlık parça ihraç ettik. Çinden yüzde 78'i içten yanmalı, yüzde 20'si elektrikli, yüzde 1'i plug-in hibrit, yüzde 2'si hibrit araç ithal ettik. Sanayi Bakanlığı bu işin elektrikli tarafına müdahale etti. Fakat içten yanmalı otomobil satışlarının ne kadar fazla olduğunu ve büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Yalnızca elektrikli otomobillere konulan birtakım uygulamalarla Çin ithalatının Türkiye'nin dış ticaret dengesine verdiği hasarı halletmek mümkün olmayacak gibi duruyor." Çinli araçlara karşı olmadıklarının altını çizen Eroldu, "Rekabeti olumlu buluyoruz ama yalnızca ithalatla bu pazarın kaybedilmesi doğru bir şey değil. Çinliler'i yatırım yapmaya davet ediyoruz" dedi.







AR-GE HARCAMASI 12 MİLYAR TL

Otomotiv sanayisinin Ar-Ge harcaması 2023'de yüzde 73 artışla 11.7 milyar TL seviyesine yükseldi. Ar-Ge çalışanlarının sayısı ise yüzde 10.5 artarak 6 bin kişiye ulaştı. 2023'de Ar-Ge ihracatı 215 milyon dolar oldu.



KİLOGRAM BAŞINA İHRACAT 11.2 DOLAR

OTOMOTİV sanayisinin kilogram başına ihracatı 2023'de 11.2 dolara yükseldi. 2022'de kilogram başına ihracat 10.2 dolar seviyesindeydi.



AB'DE EN BÜYÜK İHRACATÇI OLDULAR

UZUN yıllar AB'nin en fazla ithalat yaptığı ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Eroldu, "2022'de yerimizi Çin'e kaptırdık. İlk defa birinci sıraya yerleştiler ki, orası bizim yerimizdi. Rekabet yalnız Türkiye topraklarında olmuyor. Avrupa'da da rekabetin içindeyiz" dedi.