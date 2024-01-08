Satılan 100 otodan 6’sı Çinli

2023 sonunda 59 bin 97 adet Çinli otomobil satıldı. Çinli markaların Türkiye otomotiv pazarındaki payı yüzde 6.10’a çıktı

Yaklaşık iki yıl önce Türkiye'de satılmaya başlayan Çinli otomobil markaları kısa sürede pazarda önemli yer edindi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2023 sonunda 59 bin 97 adet Çinli otomobil satıldı. Çinli markaların pazar payı yüzde 6.10'a çıktı. Yani Türkiye'de satılan her 100 otomobilden 6'sı Çinli oldu.







TİCARİ DE VAR

Bugün itibarıyla Türkiye otomobil pazarında Seres, Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Voyah, Hongqi, DFSK, BYD olmak üzere dokuz Çinli marka satılıyor. Son olarak Çinli Hozon Neta ve SWM Türkiye'ye girdi. Böylece Çinli otoların sayısı 11'e çıktı. Otomobil dışında Çinli ticari markalar da var. Maxus bunlardan biri. Ayrıca Geely markasının bünyesinde bulunan Farizon'un da Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. 2023'de Çinliler arasında Türkiye'de en fazla satılan otomobil markası Chery oldu. Nisanda satışına başlanan Chery, yılı 40 bin 590 adetle kapattı. Onu 14 bin 458 adetle MG izledi. Skywell ise 2 bin 541 adet satıldı. Chery ayrıca ilk yılında Türkiye'de en çok satan markalar arasına girdi. Fiat, Renault, Volkswagen, Opel, Peugeot, Hyundai, Toyota, Citroen, Dacia'nın ardından en çok satan 10'uncu marka Chery oldu. Chery, geçen yıl sadece Türkiye'de değil, global pazarda da performansını artırdı. Aralık ayını 215 bin 690 adetlik satışla kapatan Chery Grubu, 2023'de ardı ardına 12 ay boyunca büyüme kaydetti. Grup, 2023'de satışlarını yüzde 52.6 artırdı ve 1 milyon 881 bin 316 adet aracı kullanıcılarına teslim etti.







ELEKTRİKLİ ÇİNLİLERE ÖNLEM

Türkiye'ye özellikle elektrikli Çinli otoların gözdesi oldu. Geely, Jinpeng ve Zeekr gibi markalar Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor. Ancak, "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ" ile getirilen zorunluklar özellikle Çinli elektrikli otomobillerin Türkiye'ye girişini zorlaştırdı. Çünkü karar, AB ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan Güney Kore ve İngiltere gibi ülkeleri kapsamıyor. Çinliler dışında Japonya'dan gelecek elektrikli otomobiller de karardan olumsuz etkilenecek.



MALİYET 20 MİLYON DOLAR

Karara göre ithalatçının bizzat kendisinin Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 yetkili servis açması gerekiyor. Servis başına en az 1 milyon dolarlık yatırımın ithalatçıya maliyeti toplam 20 milyon doları buluyor. Bu yüksek maliyet, özellikle Çin'den gelecek elektrikli otomobilleri engelleyecek.