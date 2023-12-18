Ticari araçta da voltaj yüksek

Otomobillerdeki elektrikli dönüşümün bir benzeri ticari araçlarda da yaşanıyor. Avrupa’da elektrikli kamyon ve otobüslerin satışları hızla artıyor

Otomobil dünyasında büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Dizel ve benzinli otomobiller yerini hibrit ve elektrikli otomobillere bırakıyor. Özellikle elektrikli otomobillerin satışları hızla artıyor. Pazardan aldıkları pay büyüyor.

Ancak bu dönüşüm sadece otomobillerle sınırlı değil. Hafif ticari araçlar, kamyonlar ve otobüslerde de elektrikli dönüşüm yaşanıyor. ACEA verilerine göre, 2023'ün ilk üç ayında Avrupa pazarında elektrikli kamyonetlerin payı yüzde 7.3'e yükseldi. Satışlar yüzde 91.4 artışla iki katına çıktı. Tabii ki dizel motorlu araçlar yüzde 83 ile en çok tercih edilen yakıt olmaya devam ediyor. 2022'de de dizelin payı yüzde 83 seviyesindeydi.



PAZAR PAYI YÜKSELİYOR

Kamyonda da benzer bir durum var. Dizel pazarın yüzde 95.5'ini temsil ediyor. Ancak elektrikli kamyonların popülerliği artıyor. Yeni elektrikli kamyon satışları yüzde 321.7 gibi yüksek bir seviyede artarak 3 bin 918 adede ulaştı. Elektrikli kamyonların pazar payı ise yüzde 1.5'e yükseldi. 2022'de bu oran yüzde 0.4 seviyesindeydi.

2023 yılının ilk üç çeyreğinde elektrikli otobüs satışları yüzde 31.5 artışla 3 bin 405 adede ulaştı. Pazar payı yüzde 13'den yüzde 14.4'e çıktı.

Bu dönemde hibrit otobüslerin satışları da yüzde 156.1 arttı. Pazar payı iki kattan fazla artışla yüzde 5.9'dan yüzde 12.8'e çıktı. Elektrikli ve hibrit modellerin artan popülaritesine rağmen dizel otobüsler hala yüzde 64.7 pazar payına sahip bulunuyor.



KAMYON SATIŞLARI ARTTI

Yılın ilk üç çeyreğinde kamyon satışları yüzde 23 artışla toplam 268 bin 766 adede çıktı. Kamyonda en büyük pazar Almanya, İspanya, İtalya, Fransa ve Polonya oldu.

Otobüs satışları ise aynı dönemde yüzde 18.5 artışla 23 bin 645 adede yükseldi. Fransa, İtalya ve İspanya Avrupa'daki en büyük otobüs pazarı konumunu korudu.







TÜRK MALI ELEKTRİKLİ OTOBÜSE TASARIM ÖDÜLÜ

Anadolu Isuzu, tamamen elektrikli CitiVolt modeli ile dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden German Design Awards'da Yolcu Araçları kategorisinde "German Design Award Winner" ödülünün sahibi oldu. CitiVolt daha önce de Busworld Vehicle Awards 2023'te "Güvenli Otobüs" kategorisinde Mükemmellik ödülü kazanmıştı.



TÜRKİYE ELEKTRİKLİ TİCARİDE MERKEZ

Türkiye, elektrikli otobüste önemli bir üretici. Bozankaya, Temsa, Karsan, Otokar, BMC ve Anadolu Isuzu'nun ürettiği elektrikli otobüsler dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Türkiye aynı zamanda elektrikli hafif ticari araç üretiminde üs olma yolunda ilerliyor. Ford Otosan, Kocaeli tesislerinde elektrikli E-Transit Custom'u üretmeye başladı. Avrupa'nın en çok satan ticari aracının tam elektrikli versiyonu olan yeni E-Transit Custom, Ford'un elektrik dönüşümünde stratejik önem taşıyor.