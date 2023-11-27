Kiralık otoda voltaj yüksek

Filodaki hibrit ve elektrikli araçların sayılı her gün artıyor. 2020’de yüzde 5.4 olan hibrit ve elektrikli araçların payı 2023’ün ilk dokuz ayında yüzde 9.4’e yükseldi

Türkiye otomobil pazarında hibrit ve elektrikli modellerin satışları artıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre 2023 Ocak-Ekim aylarında 78 bin 387 adet hibrit otomobil satıldı. Hibritlerin pazar payı yüzde 10.5 oldu. Aynı dönemde 43 bin 682 adet saf elektrikli otomobil satılırken, elektriklilerin payı yüzde 5.8 seviyesinde gerçekleşti. Böylece hibrit ve elektrikli araçların payı 16.3 oldu.









FİLODAKİ PAY ARTIYOR

Türkiye otomobil pazarındaki dönüşümün bir benzeri operasyonel araç kiralama sektöründe de yaşanıyor. Kiralama sektörünün araç parkındaki hibrit ve elektrikli araçların sayısı artıyor. Pazar payları her geçen yıl büyüyor. Yılın ilk dokuz ayında filodaki hibrit ve elektrikli araçların payı yüzde 9.4'e yükseldi. Bu oran 2020'de yüzde 5.4, 2021'de yüzde 6.5, 2022'de yüzde 8.2 seviyesindeydi. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, iklim değişikliği ile mücadele ve enerji tasarrufu politikaları ile paralel olarak araç kiralama sektörünün filosundaki çevre dostu araç sayısının günden güne arttığını, artışın devam edeceğini söyledi. Ekici, şöyle devam etti: "TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu verilerine göre, operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payı yüzde 9.4'e erişti. Avrupa'dakine benzer çevreci akımlar ülkemizde de oluşmaya başladı. Filolarda küresel akımlara paralel olarak çevre dostu araçlara artık çok daha fazla yer veriliyor."









51 BİN YENİ ARAÇ

Operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk dokuz ayında 52 milyar 400 milyon TL'lik yeni araç yatırımı yaparak 51 bin 600 adet aracı filosuna kattı. Yılın üçüncü çeyreği sonu itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 136 milyar 650 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde, sektörün toplam araç sayısı 2022 sonuna göre yüzde 2.8 artarak 252 bine ulaştı. Sektör yılın ilk dokuz ayını kapsayan dönemde ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya da devam etti. Sektörün 2023'ün ilk dokuz ayında ödediği vergi tutarı toplamda 28 milyar 400 milyon TL'yi buldu.







ELEKTRİKLİ OTOYA DESTEK

Kiralama sektörünün elektrikli araçların tanınmasına destek olduğunu anlatan Ekici, "Kiralama yöntemi sayesinde her ölçekte işletme, elektrikli araçları, başlangıç maliyeti ve ikinci el fiyat belirsizlik riski olmaksızın, makul aylık kira ödemeleri ile edinme imkânına kavuşuyor" dedi.