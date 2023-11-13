Satılan 100 otodan 50’si SUV

Türkiye’de sedan dönemi bitti. 2022’de liderliği alan SUV’lar arayı iyice açtı. Yılın ilk 10 ayında SUV’ların payı yüzde 50’nin üzerine çıktı. SUV pazarı yeni modellerle büyüyor

Türkiye otomobili pazarında ezber bozuldu. Bir zamanlar yüzde 50'nin üzerinde pazar payına sahip olan sedan otolara talep hızla düşerken, SUV araçların payı artıyor. Sedan ülkesi Türkiye'de ilk kez Ocak 2022'de sedan otoları sollayan SUV'lar 2023'de arayı iyice açtı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre SUV'ların pazar payı yüzde 50.5 oldu. Yılın ilk 10 ayında 378 bin 191 adet SUV satıldı. SUV otomobilleri yüzde 26.9 pay ile sedan otomobiller izlerken, hatchback otomobillerin payı yüzde 20.5 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim aylarında SUV segmentinde en çok satan modeller ise C-SUV'lar oldu. Bu dönemde 224 bin 260 adet C-SUV model satıldı. B-SUV'lar ise 113 bin 521 adetle ikinci sırada yer aldı.









SUV REKABETİ ARTIYOR

C-SUV segmenti yeni modellerle büyümeye devam ediyor. Son olarak Toyota Sakarya fabrikasında üretilen SUV modeli C-HR satışa sunuldu. Yeni C-HR Hybrid'in basın lansmanında açıklamalar yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye'de 2016'dan bu yana 24 bin adet C-HR satıldığını hatırlattı. Yılın kalan iki ayında 2 bin adet satış gerçekleştirmeyi planladıklarını söyleyen Bozkurt, 2024 hedeflerinin 5 bin olduğunu ifade etti. Yenilenen C-HR'ın Toyota'nın SUV ürün gamını daha da kuvvetlendirdiğini söyleyen Bozkurt, "Geçtiğimiz yıl Toyota satışları içerisinde yüzde 15'lerde bir SUV payımız varken bu yıl bu oran yüzde 30'ların üzerinde çıkacak ve önümüzdeki yıl daha da fazla olacağını öngörüyoruz" dedi.







SAKARYA'DA ÜRETİLİYOR

İlk tam hibrit Toyota C-HR'ın ardından ilk plug-in hibrit modelin de Türkiye'de üretilmesinden büyük bir gurur duyduklarını söyleyen Bozkurt, "Toyota C-HR Plugin Hybrid'i Avrupa ile aynı anda 2024 başında müşterilerimize sunmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki yıl ise tam elektrikli bZ4X'in de Türkiye'de satılmaya başlanmasıyla tam hibrit, plugin hibrit ve tam elektrikli olmak üzere müşterilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik çok geniş bir yelpazemiz olacak" şeklinde konuştu.







SAKARYALI SUV'DAN JAPON TOYOTA'YA GENÇLİK AŞISI

TOYOTA Motor'un eski Başkanı Akio Toyoda'nın 'sıkıcı otomobiller üretmeyeceğiz' açıklamasının ardından tasarlanan ilk otomobil C-HR oldu. Tasarımıyla dikkat çeken ikinci nesil C-HR'nin, markanın genç müşterilere ulaşmasında etkili olması bekleniyor. Toyota'da müşteri yaşı ortalamasının 42 olduğunu söyleyen Bozkurt, C-HR ile ortalamanın düştüğünü söyledi. Bozkurt, şöyle devam etti: "Toyota C-HR adet anlamında da bize en çok katkı sağlayan ilk 5 modelimizden biri olacak. Satış adetlerinin yanı sıra imaj olarak da öne çıkan bir model. Mevcut müşteri kitlemizi yüzde 80'in üzerinde erkek kullanıcılar oluştururken, Toyota C-HR'da ise yüzde 40 oranında kadınlardan oluşuyor ve satın alma nedenlerinin başında da tasarım geliyor. Aynı zamanda daha genç müşteri profiliyle markamızın dinamikleşmesine de katkı sağlıyor."