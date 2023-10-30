Türkiye 4 merkezden biri

Fransız Renault’nun Avrupa dışındaki dört üretim merkezinden biri Türkiye oldu. Renault, 2027’ye kadar yeni platformda 8 yeni model üretecek. Modellerden biri Oyak Renault fabrikasında bantlardan inecek

Türkiye otomotivde yeni model yatırımlarını çekmeye devam ediyor. Son olarak Fransız Renault, Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde açıkladığı "Game plan 2027" adı verilen gelecek stratejisinde Türkiye'ye önemli rol verdi.

Avrupa dışında büyümeyi hedefleyen Renault, uluslararası pazarlar için 2027'ye kadar sekiz yeni model üretecek. 3 milyar euro yatırımla iki yeni platformda üretilecek sekiz modelden biri de Oyak Renault fabrikasındaki bantlardan inecek. Yeni oyun planındaki dört üretim merkezinden biri Türkiye seçilirken, diğerleri Latin Amerika, Fas ve Hindistan oldu.







SEKİZ YENİ MODEL

Yeni plana göre, Oyak Renault, Bursa fabrikasında yeni platform üzerine yepyeni bir araç üretecek. Yeni modelin 2024'te bantlardan inmesi ve C-SUV segmentinde olması bekleniyor. C-SUV, iç pazarın yanı sıra dünya pazarlarına gönderilecek. Böylece Oyak Renault, Clio ve Mitsubishi Colt'tan sonra üçüncü modelini üretecek. Renault yeni yatırımın detaylarını aralıkta İstanbul'da gerçekleştirecek toplantıda duyuracak. Bu arada Brezilya'da tanıtılan Kardian, piyasaya çıkacak 8 üretim modelinin ilki oldu. B-SUV model, ilk etapta Latin Amerika pazarlarında satışa sunulacak. Yeni plan kapsamında tanıtılan yeni platform üzerine inşa edilecek Niagara konsepti ise markanın gelecek vizyonunu sergiliyor. Markanın yeni stratejisine ilişkin değerlendirmede bulunan Renault CEO'su Fabrice Cambolive, "Ürün yenileme stratejimiz Avrupa'da meyvelerini verirken, markayı daha global ve daha kârlı hale getireceğiz. Renault, bölgeler arasında paylaşılan daha az sayıda üretim platformuna dayanan ve böylece sinerjimizi artıran 8 yeni araç lansmanıyla şu andan itibaren 2027'ye kadar tüm uluslararası pazarlarda da atağa kalktı" şeklinde konuştu.







YENİ MODEL SUV OLACAK

Renault CEO'su Fabrice Cambolive, Renault'nun 2027 stratejilerinde Türkiye'nin oyunun içinde olduğunu ve bunun çok önemli olduğunu belirterek, "Renault, Avrupa dışındaki pazarlarda 2022'de 640 bin araç satışı gerçekleştirdi.

Avrupa dışındaki en büyük pazarlar Brezilya, Türkiye, Hindistan, Güney Kore ve Kolombiya oldu. Türkiye her zaman ilk beş büyük pazarımız içinde yer alıyor. Bizim için en önemli ülkelerden biri. Renault markası Türkiye'de de lider markalardan. 25 yıldır B ile C segmentinde Clio ve Megane Sedan ile zirveye oynuyoruz" dedi. Bursa tesisinde yeni platformla üretilecek yeni modelle ilgili olarak ipuçları veren Cambolive, Türkiye pazarında C-SUV ile B-SUV segmentinde ciddi bir yükseliş gördüklerini, Renault'nun nerede yer alması gerektiğini bildiğini kaydetti.

Fabrice Cambolive, Bursa tesisinde kapasite artışı ile ilgili soruya, "Avrupa pazarları çıkışa geçti. Clio üretimi ve ihracatı artıyor. Ancak 380 bin adetlik kapasitemiz var ve ilk etapta bunu doldurmamız lazım. İlk önce yeni modelimizi üretmeye başlayalım, sonra kapasiteye bakarız. Yeni ürün yarısını iç pazara, yarısı ihracata ayrılabilecek bir model olmalı. Kapasite sorunu, bunlar bizim için güzel sorunlar" yanıtını verdi.







YATIRIM ARALIKTA AÇIKLANACAK

Renault Groupe Türkiye CEO'su ve Oyak Renault Genel Müdürü Jan Ptacek, Oyak Renault'nun yıllık üretim kapasitesinin 380 bin araç olduğunu belirterek, "İlk 9 ayda 250 bin araç ürettik. Bu yıl kapasitemizin tamamını zorlayabiliriz. Eylülde ittifak için yeni Mitsubishi Colt'u üretmeye başladık. Colt ihracat odaklı olacak. Megane Sedan da Karsan fabrikasında üretiliyor" dedi. Oyak Renault fabrikasının esnek üretim yapabildiğine işaret eden Ptacek, "Farklı platformlara hemen adapte olabiliyor. Yeni model yatırımı aralıkta açıklanacak. Biz de ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz" diye konuştu.