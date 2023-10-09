Otobüs fuarına Türkiye imzası

Avrupa’nın en büyük otobüs fuarı Busworld’e 38 farklı ülkeden 489 firma katıldı. 96 firmayla fuarda en çok katılım sağlayan Türkiye, Almanya ve Çin’in solladı

Türk firmaları Avrupa'nın en büyük otobüs fuarı Busworld'e çıkarma yaptı. Bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Brüksel'deki fuar, 38 farklı ülkeden 489 katılımcıyı ağırlıyor. Türkiye 96 firmayla fuara en çok katılım sağlayan ülke olurken, onu 79 firmayla Almanya, 61 firmayla Çin takip etti. Fuarda Anadolu Isuzu, BMC, Karsan, Otokar, Temsa gibi üreticilerin yanı sıra yedek parça, iç dekorasyon firmaları da ürünlerini sergilediler. Türk firmaların elektrikli, hidrojenli ve doğalgazlı otobüsleri dikkatleri çekti. Anadolu Isuzu, NovoVolt modelinin tanıtımını Busworld Europe Brüksel Fuarı'nda ilk kez gerçekleştirdi. Ayrıca alternatif yakıtlı yüzde 100 Biyogaz uyumlu Kendo 13 CNG, orta boy otobüs segmentindeki temsilcisi Isuzu Grand Toro ve tam elektrikli NovoCiti VOLT ve CitiVolt modellerini de sergiledi.









TÜRKLER SAHNEDE

TEMSA, sıfır emisyonlu 3 farklı modelini standında tanıttı. Elektrikli şehir içi otobüsü Avenue Electron'un yanı sıra, Avrupa'nın ilk elektrikli şehirlerarası otobüsü LD SB E'yi katılımcılarla buluşturan TEMSA, aynı zamanda Avrupa'nın en önemli hidrojenli araç üreticilerinden CaetanoBus ile birlikte geliştireceği şehirler arası hidrojenli otobüsünü de ilk kez Busworld Europe'ta tanıttı. Karsan, fuarda full elektrikli ürün gamından e-JEST, Otonom e-ATAK ve Hydrogen e-ATA modellerini sergiledi. Avrupa ve Amerika'nın yolcu taşıyan ilk elektrikli otonom otobüsü Otonom e-ATAK ise fuar boyunca park alanında otonom sürüş gerçekleştirdi. Otokar'ın ilk hidrojen yakıt hücreli otobüsü olan Kent Hidrojen ilk kez Busworld Europe'da sergilendi. Geçtiğimiz yıl Avrupa'da "Mükemmel Tasarım Ödülü"ne layık görülen Territo serisinin 13 metrelik yeni elektrikli modeli e-Territo da ilk kez fuarda tanıtılıyor.









ELEKTRIKLİDE AVRUPA'NIN LİDERİ OLDU

FUARDA Türkiye ve Almanya'dan sonra en fazla katılımcı ülke Çin oldu. BYD, Lion King, Yutong gibi elektrikli otobüs üreticileri de fuarda boy gösterdi. Çinli otobüs üreticileri Avrupa'da etkinliklerini giderek artırıyor. 2022'de Avrupa elektrikli otobüs pazarının lideri Yutong oldu. 2020 ve 2021'de Çinli BYD lider konumundaydı.









EN GÜVENLI OTOBÜS SEÇILDİ

ANADOLU Isuzu'nun elektrikli CitiVolt modeli, Busworld Vehicle Awards 2023'te "Güvenli Otobüs" kategorisinde mükemmellik ödülü kazandı. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, fuarda düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında şunları söyledi: "Anadolu Isuzu olarak 40 yılı aşkın bir süredir ticari araç üretimi yapıyor, yurt içinde olduğu gibi yurt dışı pazarlardaki varlığımızı ve ürün çeşitliliğimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Kesintisiz büyüme yolculuğumuzda ürettiğimiz otobüs ve midibüslerimizi dünyanın 45'ten fazla ülkesine ihraç ediyoruz."