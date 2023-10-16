Satılan 100 otonun 69’u ithal

Türkiye’deki fabrikalarda üretilen otomobillerin pazar payı düşüyor. OSD verilerine göre yılın ilk dokuz ayında ithal otomobillerin payı yüzde 69’a çıkarken yerli otomobillerin payı yüzde 31’e geriledi

Türkiye otomotiv pazarında ithalatın payı yükseliyor, yerli araçların payı ise azalıyor. 2023 başından bu yana yaşanan bu durum, son aylarda daha da hızlandı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre 2023 Ocak- Eylül aylarında toplam pazarda ithalatın payı yüzde 63'e çıktı. Binek otomobilde ise bu oran yüzde 69 oldu. 2022'nin aynı döneminde ithal taşıt araçlarının payı 55, ithal binek otomobillerin payı ise 61 seviyesindeydi. Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, yerli otomobillerin payının düşüp ithalatın artmasının nedenini matraha bağlıyor. Eroldu, "Yerli otomobilciler genelde B ve C segmentlerinde daha erişilebilir araçlar sunuyorlar. Ancak bu araçların yüzde 80 ÖTV ile satılması vatandaşların araca erişimini engelliyor. Bu durum ithalatın payını artırmasına yol açıyor" dedi.







DIŞ TİCARET AÇIĞI

Eroldu, şöyle devam etti: "Türkiye otomotiv pazarında elektrikli otomobillerin payı yükseliyor. Çinli markaların da pazardaki etkinliği artıyor. Ayrıca bankalar taşıt kredisi vermekte çok istekli değiller. Tüm bu faktörleri alt alta topladığımız zaman geçen sene yüzde 45 olan iç pazardaki yerli payımızı maalesef yüzde 37'ye taşıyan bir tablo çıkıyor." Yerli üreticilerin iç pazardaki payının azalmasının dış ticaret dengesini bozduğunu ifade eden Eroldu, "Yılın ilk sekiz aylık döneminde dış ticaret açığı 318 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında açık daha da büyüyecek. 2022'nin aynı döneminde sektör 10 milyar dolar dış ticaret fazlası vermişti" şeklinde konuştu. Otomotiv sanayisinin devamlılığı açısından iç piyasadaki satışların çok önemli olduğunu söyleyen Eroldu, sektörün sadece ihracata yönelik projelerle ayakta kalamayacağını sözlerine ekledi.







OTOMOTİV ÜRETİMİ YÜZDE 12 ARTTI

Türkiye otomotiv sanayisi üretimi 2023 Ocak-Eylül aylarında yüzde 12 artarak 1 milyon 74 bin 155 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 21 artarak 687 bin 817 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 117 bin 620 adedi buldu. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 72 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanımı otomobil + hafif ticari araçta yüzde 72, kamyonda yüzde 91, otobüs-midibüs grubunda yüzde 51 ve traktörde yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti.