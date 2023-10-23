Otomotivde rekor göründü

Türkiye otomotiv pazarı Cumhuriyet’in 100’üncü yılında rekor kırmaya hazırlanıyor. Ocak-Eylül’de 857 bin adet satışa ulaşan pazarın 2023 sonunda 1.1-1.2 milyon adete çıkması bekleniyor

Türkiye toplam otomotiv pazarı 2023 sonunda tarihi rekora doğru adım adım yaklaşıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre 2023 Ocak-Eylül aylarında binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 64.8 artışla 857 bin 575 adet oldu. Alınan tedbirler sonrasında Al-Sat'çıların piyasadan çekilmesi, bankaların kredi vermede isteksiz davranması gibi nedenlerle otomobil pazarında talep biraz düşse de pazarın yıl sonunda 1 milyon adetin üstünde kapanması bekleniyor.







100'ÜNCÜ YILDA REKOR

Otomotivciler ekim satışlarının 85-100 bin adet civarında olacağını tahmin ediyor. Kasım ve aralık ise otomotivde yılın en çok satış yapıldığı aylar. Eğer beklenmeyen bir durum yaşanmazsa 2023, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en fazla otomotiv satışının yapıldığı yıl olacak. Cumhuriyet'in 100'üncü yılındaki bu satış rekoru oldukça anlamlı. Daha önce otomotivde en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016'da gerçekleşmişti.







Otomotiv dünyasın yön verenlerin tahminleri de rekora işaret ediyor. Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, pazarın 1.1-1.2 milyon adetleri zorladığını söyledi. Pazarda devam eden önemli bir talep olduğunu ifade eden Alkım, "Bunu showroom ve web sitesi trafiğimizden ve gelen müşteri taleplerinden görebiliyoruz" dedi.

Lexus Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ali Haydar Bozkurt da, otomotiv pazarının yıl sonunda 1.1 milyon adet seviyesinde gerçekleşeceğini hatta daha üzerine çıkabileceği değerlendirmesinde bulundu.







İSPANYA'DAKİ FABRİKA TÜRKİYE İÇİN ÜÇÜNCÜ VARDİYAYA GEÇTİ

Talebi karşılamak için İspanya'daki fabrikaya daha fazla üretmesi konusunda yoğun ısrarda bulunduklarını ve ikna ettiklerini söyleyen Alkım, şöyle devam etti: "Yani kısaca Türkiye istedi, C4 X üreten İspanya'daki fabrika eylülden itibaren üçüncü vardiyaya geçti. Biz de adetlerimizi yavaş yavaş ekim ayı itibarıyla almaya başladık. 2022'yi Citroen dünyası içinde yedinci ülke olarak tamamlamışken, 2023 ilk 9 aylık süreçte dördüncü ülke olmayı başardık. 2023 sonunda globalde en çok Citroen satılan üçüncü ülke olarak bitirmeyi hedefliyoruz."