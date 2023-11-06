Elektrikli oto 60 bini zorluyor

Yılın ilk 10 ayında 43 bin 682 adet elektrikli oto satıldı. Yıl sonunda pazarın 60 bin adet seviyesine ulaşması bekleniyor. Trafikteki elektrikli oto sayısı ise 51 bini geçti

Türkiye'de elektrikli otomobil pazarındaki büyüme hızı dikkat çekiyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre ekimde satışlar yüzde 929 gibi yüksek bir oranda artarak 9 bin 87 adete çıktı. Tamamen elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 11.0 oldu. Eylülde bu oran yüzde 13 olmuştu. Yılın ilk 10 ayında ise toplam 43 bin 682 adet elektrikli otomobil satılırken. Ocak-Ekim aylarında elektrikli otomobillerin payı yüzde 5.8 oldu. Yapılan tahminlere göre 2023 sonunda elektrikli otomobil pazarı 60 bin adete ulaşacak. Elektrikli otomobillerin satışlarındaki ve pazar paylarındaki artışın en önemli nedeni yeni modellerin yollara çıkması.







ÇİNLİ MARKA GELDİ

Yılın son çeyreğinde dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Çinli BYD de Türkiye pazarına giriş yaptı. İlk etapta Atto 3 modelini satışa sunan BYD, yıl sonuna kadar 1.500 adet satış hedefliyor. 2024'ün ilk çeyreğinde Han ve Seal modellerini satışa sunmayı planlayan BYD'nin 2024 satış hedefi ise 10 bin adet.







YOĞUN TALEP

Atto 3'ün lansmanında konuşan BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, iletişim kanalları üzerinden yoğun bir taleple karşılaştıklarını belirterek BYD modellerine sahip olmak isteyenlerin sayısının 22 bini aştığını söyledi. Pazar ve piyasa koşullarına bağlı olarak yüzde 10 ve üzerinde pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Ergun, şöyle devam etti: "Müşterilerimizin kredi çözümleri için de BYD Finans'ı devreye aldık, böylece müşterilerimizin kredi ihtiyaçlarına en kısa ve güvenli yoldan yanıt vermek istiyoruz. İlk etapta İstanbul'da iki, Ankara ve İzmir'de birer adet olmak üzere toplam 4 bayi ile satışa başladık. 2024'te ise bayi sayısını 20'nin üzerine çıkartmayı planlıyoruz."







YOLLARDA 51 BİN ELEKTRİKLİ OTO VAR

Trafikteki elektrikli otomobil sayısı hızla artıyor. 2022 sonunda Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 14 bin 552 adetti. 2023 Eylül sonu itibarıyla bu sayı 3.5 kat artarak 51 bin 219'a çıktı.



9.171 ADET TOGG SATILDI

2023'te elektrikli otomobil pazarın büyümesinin en önemli nedeni Tesla ve Togg'un devreye girmesi oldu. ODMD'nin verilerine göre ekimde 3 bin 567 adet Tong satışı gerçekleşirken, Ocak-Ekim aylarında bu rakam 9 bin 171 adet oldu. Tesla'nın tahmini satış rakamı ise 10 bin adet.