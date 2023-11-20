Sedan'a elektrik verecek

Volkswagen’in çok satan popüler modelleri Jetta ve Passat’ın üretilmemesi sedan otoları tahtından etti. 2024’te satışa sunulacak elektrikli ID.7 ile sedanlar yeniden yükselecek

Türkiye otomobil pazarında en çok satan kasa tipi son birkaç yıldır atağa geçen SUV'lar oldu. Sedanlar ise hızla kan kaybetti. Ocak 2022'de ilk kez SUV araçlar, sedan araçları solladı. Bu gelişmenin yaşanmasında özellikle bir marka etkili oldu. Volkswagen'in çok satan popüler modelleri Jetta ve Passat'ın üretilmemesi sedan otoları tahtından etti. Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, 2024'te satışa sunacakları elektrikli ID.7 modeliyle birlikte sedan pazarının tekrar yükselişe geçeceğini iddia etti. 2015'te yaşanan dizelgate krizinden sonra markanın sert adımlar attığını, beklenenden daha hızlı küçük dizel motorlardan ve sedanlardan çıktığını söyleyen Bottaro, "2018'den itibaren Jetta ve Passat olmak üzere iki ana modeli kaybettik. Bu iki modelin Türkiye pazarındaki payı yüzde 7.2 civarındaydı. Eğer elektrikli ID.7 modeli yüzde 10 ÖTV dilimine uygun gelirse sedan pazarını tekrar yukarı çıkarır. Passat kadar yüksek adette satar. ID.7 Passat'tan daha büyük, daha konforlu, malzeme kalitesi daha yüksek."









DOPİNG ETKİSİ

İki ana model olmamasına rağmen 2023 sonunda 70 bin adetlik satışı geçmeyi planladıklarını söyleyen Bottaro, elektrikli modellerle birlikte 2024'de çift haneli rakamlarını yakalayacağını kaydetti. 2024'te elektrikli modellerini satışa sunmaya başlayacaklarını söyleyen Bottaro, ID.4 ile ID.5'in ikinci çeyreğin başı, sonrasında ID.7, son çeyrekte ise ID.3'ün geleceğini açıkladı. Bottaro, ID.2'nin gelişinin ise 2026 başını bulacağını kaydetti.







GÖSTERİŞİ SEVMEYEN ZENGİNLERİ HEDEFLİYOR

VOLKSWAGEN, Touareg modelinin üçüncü neslini kapsamlı iyileştirmelerle yeniledi: ön ve arka tasarım hatları keskinleştirildi, başta ekranlar olmak üzere teknoloji seviyesi yükseltildi, iç mekâna üst seviye premium dokunuşlar yapıldı. Yenilenen Touareg'in markanın premium konumlandırmasını daha da güçlendirdiğini söyleyen Gino Bottaro, "Touareg ile gösterişi sevmeyen, premium deneyim yaşamak isteyen, mütevazı bir hedef kitleye ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.









PASSAT'IN BİTİŞİ TRAVMA YAŞATMIŞ

PASSAT'IN üretiminin sona ermesinin Volkswagen Türkiye için büyük bir kriz olduğuna değinen Bottaro, şöyle devam etti: "Türkiye, VW toplam üretiminin yüzde 2'sini alır. Passat sedan ise Passat sedan üretiminin yüzde 35'ini alıyordu. Passat'ta jantlardan birisinin adı İstanbul'du. Biterken çok üzüldük. VW'de sadece Türkiye'ye bakan 5-6 kişi var."