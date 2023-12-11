Tedarik sanayi 3 vardiya çalışıyor

Otomotiv tedarik sanayicileri hem yurtiçi hem de yurtdışında otomobil fabrikalarının taleplerini yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor. 7 gün, 24 saat 3 vardiya üretiyor

Türkiye otomotiv yan sanayisinde işler yolunda gidiyor. Pandemi sonrasında otomotiv fabrikalarında üretim adetlerinin artması tedarik firmalarına yaradı. Hem yurtiçi hem de yurtdışı taleplerine yetişmeye çalışan tedarikçiler, mesai yapıyor. Fabrikalar 3 vardiya; 7 gün, 24 saat üretiyor.

Üretimdeki artış ihracat rakamlarına da yansıyor. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2023 Ocak-Kasım aylarında tedarik sanayi ihracatı yüzde 10.7 artışla 13 milyar dolara çıktı. 2022'nin aynı döneminde ihracat 11.7 milyar dolar seviyesindeydi.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Bakım Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki fabrikaların 3 vardiya, 7 gün 24 saat üretim yaptığını söyledi. Avrupa'daki ve dünyadaki rakiplerinden farklı olarak Türkiye'deki makinelerin gürül gürül çalıştığını ifade eden Saydam, bakım bölümlerinin sayesinde kesintisiz üretim yapıldığını kaydetti.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berke Ercan ise, bakım sektörünün otomotivin en önemli iş bölümlerinden olduğunu söyledi. Otomotivde bakım bölümlerinin gece, gündüz, bayram, tatil demeden çalışan ekipler olduğunu ifade etti.









100 ARACIN 68'İ İHRAÇ

Diğer taraftan otomotiv ana sanayisinde de benzer bir gelişme yaşanıyor. Üretim ve ihracat adetleri artıyor. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre yılın ilk 11 ayında otomotiv sanayi üretimi yüzde 12 artarak 1 milyon 349 bin 79 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 402 bin 304 adede yükseldi.

Aynı dönemde otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 6 artarak 926 bin 223 adete çıktı. Otomotiv sanayisi ürettiği her 100 aracın 68'ini yurtdışına gönderdi.







KAPASİTE KULLANIMI YÜZDE 74

Otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yılın ilk 11 ayında yüzde 74 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 92, otobüs-midibüs grubunda yüzde 53 ve traktörde yüzde 76 oldu.