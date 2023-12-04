CEO değişti elektrikli dönüşüm başladı

2022’de CEO’luk görevini Akio Toyoda’dan devralan yeni CEO Koji Sato’dan sonra Toyota’da işler değişmeye başladı. Yeni CEO, elektrikli otomobillere yeşil ışık yaktı

Otomotiv dünyasındaki elektrikli dönüşüme tüm markalar aynı şekilde bakmıyor. Avrupalı ve Çinli markalar elektrikli otomobiller konusunda öncülük yaparken, Japon otomotiv devi Toyota, otomotivdeki dönüşüme mesafeli davranıyordu. Bunun nedeni uzun yıllar Toyota'nın tepesinde bulunan isim Akio Toyoda'nın bakış açısıydı. Toyoda, otomotiv dünyasında elektrikli otoların tek seçenek olmadığını söylüyordu. 2022'de CEO'luk görevini Akio Toyoda'dan devralan yeni CEO Koji Sato'dan sonra Toyota'da işler değişmeye başladı. Yeni CEO, eski CEO'nun aksine elektrikli otomobillere yeşil ışık yaktı.







Toyota, elektrikli dönüşümünü Brüksel'de düzenlenen beşinci Kenshiki Forum'da tanıttı. Toyota, 2026'ya kadar Toyota binek otomobillerden hafif ticari araçlara kadar yaklaşık 15 farklı sıfır emisyonlu araç sunacak. Bu araçlardan altı adedi ise, özel olarak geliştirilen elektrikli araç platformu üzerine yapılacak. Bununla birlikte bu dönemde Toyota'nın Avrupa'da yıllık satış oranının yüzde 20'sinin tam elektrikli olması, yıllık 250 binden fazla tam elektrikli satışının gerçekleşmesi bekleniyor.

Toyota, 2024 yılında üretim versiyonu tanıtılacak Urban SUV konseptinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Aynı zamanda 2025 yılında yollara çıkacak Sport Crossover ile birlikte Toyota FT-3e ve Toyota FT-Se konseptlerinin Avrupa prömiyerini yaptı.



KARBON NÖTR OLACAK

Bu yeni elektrikli modellerin de katkısıyla Toyota Avrupa'da 2035'te sadece elektrikli araçlar sunacak ve 2040'ta tamamen karbon nötr olacak.

En güncel elektrifikasyon hedeflerini de açıklayan Toyota'nın, Avrupa'da mevcut durumda hibritler dahil elektrik motorlu araçların satış oranı yüzde 71 oldu ve 2024'te yeni elektrikli araçların adetlerinin de artmasıyla bu rakamın yüzde 75'e çıkması bekleniyor.







2035'TE TAM ELEKTRİKLİ OLACAK

Lexus, Kenshiki Forum'da geleceğin lüks otomobillerini değiştirecek yeni teknolojilerini ve yeni nesil tam elektrikli araçlarını gösterdi. Elektrifikasyon yol haritasını aktaran Lexus, 2035'te tam elektrikli bir markaya dönüşürken, 2030'da ise Avrupa'da tam elektrikli marka olmayı hedefliyor.



2026'DA YENİ NESİL BATARYALAR GELİYOR

2026'dan itibaren sunulacak yeni nesil bataryalarla elektrifikasyona öncülük eden Toyota iki kat daha fazla sürüş menzili ve yüzde 20 daha düşük maliyet sunması hedeflenen performans versiyonu bir batarya tanıtacak. Yeni bir şekle, iki kutuplu yapıya sahip olacak ve ana malzeme olarak daha düşük maliyetli lityum demir fosfat (LFP) kullanacak. Yüzde 10'dan yüzde 80 kapasiteyi sadece 10 dakikalık bir şarj süresiyle elde etmesi hedefleniyor.