Lüks otoda hedef 100 bin

Premium araç satışları 2023 Ocak-Kasım aylarında yüzde 68 artışla 95 bin adede ulaştı. Yıl sonunda satışlar 100 bin adedin üzerine çıkacak

Türkiye otomotiv pazarı Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladığımız 2023'de tarihi rekora koşuyor. Yılın ilk 11 ayında 1 milyon 73 bin adetle tarihinde ilk kez 1 milyon barajını geçen ve satış rekoru kıran pazar yıl sonu itibarıyla 1 milyon 200 bin adet seviyelerinde kapanacak. Bu yıl her ay satış rekoru kıran pazarda, bir başka rekor da lüks otomobil segmentinde gelecek. Premium araç satışları 2023 Ocak-Kasım aylarında yüzde 68 artışla 95 bin adede çıktı.







Martta satışa sunulacak LBX'in lansmanında değerlendirmeler yapan Lexus Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt, yıl sonunda premium araç satışlarının 100 bin adetleri aşacağını söyledi. Bozkurt, premium pazarda daha önce en fazla 95 bin adet seviyelerinde satış gerçekleştirdiğine dikkat çekti.







YÜZDE 50 BÜYÜME

Bozkurt, şöyle devam etti: "Önümüzdeki yıl genel pazarın mevcut şartlarda yüzde 30-35 civarında düşüş ile 750- 800 bin seviyesine daralabileceğini öngörüyoruz. Bu durumda premium pazarın da toplam pazarda yüzde 10 seviyelerinde bir paya sahip olacağını tahmin ediyoruz. Lexus olarak 2023'ü yüzde 50 civarında büyümeyle en az 500 adetle kapatacağız. Önümüzdeki yıl ise pazardaki daralma beklentisine karşın yeni ürünlerimizle adetlerimizi artırmaya devam edeceğiz."

Bozkurt, "2024'te ise 1.000 adetlik barajı aşmayı hedefliyoruz. Bu rakamlara ulaşırken LBX bizim için en stratejik modellerden biri olacak. 2024'te 500 adetlik bir LBX satış hedefimiz var. Dünya prömiyerinden bu yana LBX çok büyük bir ilgi gördü. 1 Haziran'da ön talep toplamaya başladık. 2 bin adedin üzerinde ön talep toplandı" dedi.







100 OTODAN 51'İ SUV

Türkiye otomotiv pazarında 2023 Ocak-Kasım aylarında en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50.6 pay ile SUV otomobiller oldu. Bu dönemde 425 bin 661 adet SUV satışı gerçekleşti. Yılın ilk 11 ayında SUV segmentinde en çok satılan versiyon 253 bin adetle C-SUV araçlar oldu. B-SUV araçlar 126 bin adet, D-SUV araçlar 33 bin adet sattı. Lüks segmentte yer alan E-SUV araçların satışı ise 8 bin 814 adete yükseldi.







SUV AİLESİ BÜYÜYOR

Lexus'un D-SUV NX ve E-SUV RX olmak üzere Türkiye'de iki SUV modeli var. Bu modellere gelecek yıl C-SUV tam elektrikli UX ve D/E-SUV tam elektrikli RZ, B-SUV LBX modelleri katılacak. Böylece marka çok geniş SUV çeşitliliğine sahip olacak.