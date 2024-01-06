Otomotivde rekor kırıldı Togg zirveye oturdu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 232 bin adetle Cumhuriyet tarihinin satış rekoru kırıldı. Elektrikli araç pazarında ise Togg açık ara liderlik koltuğuna oturdu

Türkiye otomotiv pazarı Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladığımız 2023'de satış rekoru kırdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 57.4 artışla 1 milyon 232 bin 635 adet olarak gerçekleşti. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016 yılında yapılmıştı. Otomobil satışları yüzde 63.2 artarak 967 bin 341 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 39.2 artarak 265 bin 294 adet oldu. Daha önce otomotivde en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016'da gerçekleşmişti.



HER AY REKOR

Yıl başından bu yana her ay rekor satışlara imza atan pazar, aralıkta da rekor kırdı. 2023 Aralık otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 37.7 artarak 158 bin 653 adet oldu. Daha önce en yüksek aralık satışı 156 bin 173 adetle 2015'te gerçekleşmişti. Aralıkta otomobil satışları yüzde 45.7 artışla 126 bin 416 adet oldu.







POTANSİYEL 2.5 MİLYON

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2023'ün inişli ve çıkışlı oldukça farklı bir yıl olduğunu söyledi. Ağır vasıta satışlarıyla birlikte 2023'de yaklaşık 1 milyon 285 bin toplam pazar büyüklüğüne ulaşıldığını kaydeden Bozkurt, "Hayalimiz yılda 2-2.5 milyon adetlik pazar büyüklüğüne ulaşmak" dedi.



En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: CITROEN

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: MG

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: FIAT Fiorino

En Çok Satılan Otomobil Modeli: FIAT Egea

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: FORD

En Çok Satılan Otomobil Markası: FIAT

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: FIAT







TOGG AÇIK ARA LİDER

TOGG, geçen ay 6 bin 11 adet, satışa başladığı 2023 yılı mayıs ayından 2023 sonuna kadar ise toplam 19 bin 583 adet T10X'i kullanıcılarla buluşturdu. Böylece Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirvede yer alırken, onu 12 bin 150 satışla Tesla izledi. ODMD raporunda, Tesla markasına ait verilerin, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlendiği kaydedildi.







20 DALDA ÖDÜL VERİLDİ

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ODMD Gladyatör Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Gecede, satış ve iletişim ana kategorilerinde olmak üzere toplam 20 dalda ödüller sahiplerini buldu.



2023 yılında katıldıkları marka ve modellerin test sürüşü ya da tanıtım organizasyonlarını oyladığı "Yılın Basın Lansmanı" ödülünü, Yeni Austral Lansmanı ile kazanarak başarısını taçlandırdı.