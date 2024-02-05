Satılan 100 otodan 65’i ithal

Ocak 2024’te ithal otomobillerin payı yüzde 65.2, yerli otomobillerin payı ise yüzde 34.8 seviyesinde gerçekleşti. Hafif ticari araçlarda ise ithalatın payı yüzde 66.1, yerli araçların payı 33.9 oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024'e rekorla başladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, satışlar ocakta yüzde 56.6 artarak 79 bin 701 adet olarak gerçekleşti.

Son 10 yılın en iyi ocak satışı yakalandı. Daha önce en iyi ocak satışı 2023 yılında 50 bin 894 adet olmuştu. Otomobil satışları, yüzde 71.7 oranında artarak 64 bin 41 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 15.1 artarak 15 bin 660 adet oldu. Türkiye otomotiv pazarında ithalatın payı artarken, Türkiye'deki fabrikalarda üretilen yerli araçların payı 2024'te de düşmeye devam ediyor. Ocak 2024'te 64 bin 41 adet otomobil satıldı. İthal otomobil satışı 41 bin 749, yerli otomobil satışı ise 22 bin 292 adet oldu. İthal otomobillerin payı yüzde 65.2, yerli otomobillerin payı ise yüzde 34.8 seviyesinde gerçekleşti. 2023 sonunda yerli otomobillerin payı yüzde 32, ithal otomobillerin payı yüzde 68 seviyesindeydi.







TİCARİDE YERLİLERİN PAYI DÜŞTÜ

Binek otomobil pazarında yaşanan durumun bir benzeri hatta daha fazlası hafif ticari araç pazarında gerçekleşti. 2024 Ocak itibarıyla hafif ticari araçlarda ithalatın payı yüzde 66.1, yerli araçların payı 33.9 oldu. 2022'de ithalatın payı yüzde 41.13, 2023'de ise 53.81 seviyesindeydi.

Bu dönemde 5 bin 310 adedi yerli, 10 bin 350 adedi ithal olmak üzere toplam 15 bin 660 adet hafif ticari araç satıldı.







3.542 ADET ELEKTRİKLİ OTO SATILDI

Ocakta benzinli otomobil satışları yüzde 64.4, hibrit otomobil satışları yüzde 16, dizel otomobil satışları yüzde 12.6, elektrikli otomobil satışları ise yüzde 6.2 pay aldı. Elektrikli otomobil satışları yüzde 401 artışla 3 bin 542 adet oldu. Elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 5.5 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde 431 adet uzatılmış menzile sahip elektrikli otomobil satıldı. Ocakta hibrit otomobil satışları yüzde 136.7 artışla 10 bin 260 adete çıktı. Hibritlerin payı yüzde 16'ya çıktı.



SUV'LARIN PAYI YÜZDE 52.5

Ocakta en çok satan gövde tipi yüzde 52.6 pay ile SUV'lar oldu. SUV otomobilleri yüzde 30.3 ile sedanlar, yüzde 15.3 pay ile hatchback otomobiller takip etti.