Türklerin elektrikli otoda şartı en az 400 km menzil

Teknolojiyle birlikte tüketici kriterleri de değişiyor. Tamamen elektrikli oto satın almayı düşünenlerin üçte ikisi, aracın en az 400 km’lik bir sürüş menziline sahip olmasını bekliyor

Otomotiv sektörü teknolojik gelişmeler, çevre bilincinin artması ve tüketici taleplerinin değişmesi gibi etkenlerle hızlı bir dönüşüm içinde. Sektördeki tüketici eğilimlerini 10 yıldan uzun süredir inceleyen Deloitte'un '2024 Küresel Otomotiv Tüketici Araştırması' değişimleri ortaya koyuyor. Bu yıl 26 ülkede 27 binden fazla tüketiciyle gerçekleştirilen araştırmaya Türkiye'den de 1.000 kişi katıldı. Araştırmanın Türkiye sonuçlarından dikkat çeken detaylar şöyle: Türkiye'de tüketicilerin yüzde 51'i, bir sonraki araç satın alımlarında ICE tipi bir araç almayı düşünüyor. Şarjlı hibrit elektrikli araçlara yönelik tüketici ilgisi geçen yıla göre artarak yüzde 4'den yüzde 13'e çıkarken, hibrit elektrikli araçlara yönelik eğilim bu yıl ciddi oranda düşerek yüzde 29'dan yüzde 18'e geriledi. Tamamen batarya ile çalışan araçlara olan ilgi ise yüzde 10 ile geçen seneki değere yakın oranda (yüzde 9) seyrediyor. Türkiye'deki tüketicilerin araç markası değiştirme niyetinin ilk üç nedeni; 'farklı bir şeyler deneme isteği', 'yeni teknolojilere/özelliklere erişim arzusu' ve 'daha seçkin bir markaya geçme' olarak ifade ediliyor. Bir sonraki araç olarak elektrikli araç tercih etme eğiliminde olan tüketicilerde ise yüzde 69 gibi ezici bir çoğunlukla daha düşük yakıt maliyetleri kararlarını etkileyen faktörlerde başı çekiyor.









HALKA AÇIK ŞARJ AĞI

Türkiye'de elektrikli araç almak isteyenlerin yüzde 64'ünün araçlarını sokakta/ halka açık şarj istasyonunda şarj etmeyi planlaması, güçlü bir halka açık şarj ağına yönelik ihtiyacı işaret ediyor. Ankete katılanlar arasında tamamen elektrikli oto satın almayı düşünenlerin üçte ikisi, aracın en az 400 km'lik bir sürüş menziline sahip olmasını bekliyor. Türkiye'de araştırmaya katılan her üç tüketiciden biri (yüzde 29), bir sonraki araç alımında tercihini yerli üretici/markadan yana kullanacağını belirtiyor. Ankete katılan tüketicilerin neredeyse yarısı (yüzde 45), ihtiyaçlarını karşıladığı sürece aracın yerli ya da yabancı üretim olmasının önemli olmadığını dile getiriyor.









TÜKETİCİ FİYAT PAZARLIĞI YAPMAK İSTİYOR

OTOMOTİV endüstrisi online satın almaya yönelse de tüketicilerin araçla veya satış danışmanıyla fiziksel etkileşime girme isteği devam ediyor. Türkiye'de ankete katılan tüketicilerin yüzde 85'i satın almadan önce test sürüşü yapmak istediklerini, yüzde 84'ü ise fiyat konusunda şahsen pazarlık yapmak istediklerini söylüyor.



TÜRKLER OTO ABONELİĞİNE HAZIR

TÜKETİCİLERİN abonelik modeline ilgisi artıyor. Türkiye'de tüketicilerin yüzde 35'i abonelik hizmeti için araç sahipliğinden vazgeçmeye istekli. Bu oran ABD'de yüzde 28 iken, Hindistan'daki genç tüketicilerin üçte ikisi abonelik modeline ilgi duyuyor.